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На Софийской площади в Киеве продолжается монтаж главной новогодней елки Украины

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 11:08  •  16849 просмотра

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На Софийской площади в Киеве продолжается установка главной елки, официальное зажжение которой запланировано на 6 декабря, на День Святого Николая.

Церемония официального открытия запланирована 6 декабря, в День святого Николая, а перед тем продолжаются работы по монтажу элементов елки. Об этом передает УНН со ссылкой на издание "Вечерний Киев".

Главной елке быть! Я думаю, что за два дня мы все сделаем.

- заявил глава компании "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий.

Как сообщается, "Folk Ukraine" занимается подготовкой Нового года в Киеве.

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О том, что на Софиевской площади будут продолжаться монтажные работы по установке новогодней елки, а само открытие состоится 6 декабря, в День святого Николая - сообщали в Киевской городской военной администрации.

Дополнение

Как ожидается в следующие сутки будут происходить работы по оснащению елки иллюминацией и игрушками, поэтому, скорее всего, уже вечером полностью украшенное рождественское дерево можно будет увидеть полностью украшенное рождественское дерево.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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На Софійській площі у Києві продовжується монтаж головної новорічної ялинки України
Installation of Ukraine's main Christmas tree continues on St. Sophia Square in Kyiv
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На Софийской площади в Киеве продолжается монтаж главной новогодней елки Украины

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