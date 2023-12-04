На Софийской площади в Киеве продолжается монтаж главной новогодней елки Украины
Киев • УНН
На Софийской площади в Киеве продолжается установка главной елки, официальное зажжение которой запланировано на 6 декабря, на День Святого Николая.
Церемония официального открытия запланирована 6 декабря, в День святого Николая, а перед тем продолжаются работы по монтажу элементов елки. Об этом передает УНН со ссылкой на издание "Вечерний Киев".
Главной елке быть! Я думаю, что за два дня мы все сделаем.
Как сообщается, "Folk Ukraine" занимается подготовкой Нового года в Киеве.
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О том, что на Софиевской площади будут продолжаться монтажные работы по установке новогодней елки, а само открытие состоится 6 декабря, в День святого Николая - сообщали в Киевской городской военной администрации.
Дополнение
Как ожидается в следующие сутки будут происходить работы по оснащению елки иллюминацией и игрушками, поэтому, скорее всего, уже вечером полностью украшенное рождественское дерево можно будет увидеть полностью украшенное рождественское дерево.
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На Софийской площади в Киеве продолжается монтаж главной новогодней елки Украины
На Софийской площади в Киеве продолжается установка главной елки, официальное зажжение которой запланировано на 6 декабря, на День Святого Николая.
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