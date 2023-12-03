На Софиевской площади начали устанавливать новогоднюю елку
Киев • УНН
На Софиевской площади началась установка главной елки Киева, которая откроется 6 декабря. Широкого празднования, ярмарок и массовых мероприятий не планируется.
Сегодня, 3 декабря, на Софиевской площади начали монтажные работы по установке новогодней елки, сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет . администрации, пишет УНН.
Детали
Сегодня на Софиевской площади запланировано начало монтажных работ по установке новогодней елки, открытие которой планируется на 6 декабря в День святого Николая.
Напомним
Главная елка страны в Киеве будет стоять на Софийской площади, без массовых мероприятий и празднований, а все расходы берут на себя меценаты.
Режим комендантского часа будет продолжаться без исключений на рождественско-новогодние праздники.
На Софиевской площади начали устанавливать новогоднюю елку
На Софиевской площади началась установка главной елки Киева, которая откроется 6 декабря. Широкого празднования, ярмарок и массовых мероприятий не планируется.
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