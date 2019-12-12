На российском авианосце "Адмирал Кузнецов" произошел пожар, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" загорелся во время ремонтных работ в доке в Мурманске, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС. Как сообщили российскому агентству в оперативных службах, пострадали три человека.
"По предварительной информации, пожар происходит в первом энергоотсеке, с верхней палубы идет густой черный дым. Пострадавших трое. Всем им оказывается медицинская помощь", - сообщил источник ТАСС.
Как рассказал собеседник агентства, площадь горения возросла с 20 до 120 кв. м.
"Тушение осуществляется с помощью пенной атаки, сейчас загорелось дизельное топливо", - сказал источник.
В экстренных службах уточнили, что тушение ведется по второму, повышенному, номеру сложности. Причины возникновения пожара устанавливаются. Он мог возникнуть из-за нарушения правил безопасности при проведении ремонтных работ.
Напомним, в прошлом году российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вошел в рейтинг худших авианосцев и вертолетоносцев мира.