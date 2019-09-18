На Прикарпатье перекрыт механизм нелегальной миграции в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Ивано-Франковской области правоохранители блокировали механизм нелегальной переправки граждан Украины и иностранцев через государственную границу в одну из стран Европейского Союза. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, житель области, работник одного из туристических агентств, вместе с сообщниками наладил изготовление поддельных паспортов граждан Украины, на основании которых изготавливались загранпаспорта. Заказчики получали документы с внесенными в них ложными установочными данными особы. В дальнейшем злоумышленник обещал “клиентам” помочь нелегально пересечь границу. Стоимость такой “услуги” составляла две тысячи евро.
Правоохранители задержали организатора противоправной схемы при передаче фиктивного паспорта и получения денег за переправку очередного заказчика через государственную границу.
Во время обысков в офисе организатора изъято внутренние и зарубежные украинские паспорта, печати, штампы и “черную” бухгалтерию, доказывающие проведения противоправной сделки.
Организатор схемы задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по установлению всего круга причастных к противоправной схемы.
Напомним, в августе этого года в Украине ликвидировали транзитный канал нелегалов, организованный гражданином России.