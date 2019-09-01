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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 1682 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113273 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124095 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115600 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121483 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126109 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151326 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150808 просмотра

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В Одесской области нашли яхту, которая в конце лета переехала лодку с 2 людьми

В Одесской области нашли яхту, которая в конце лета переехала лодку с 2 людьми

Киев  •  УНН

 • 13240 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Одесской области водная полиция установила яхту, которая 24 августа совершила наезд на рыболовный лодку. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу национальной полиции Украины.

"В конце августа в Одесской области яхта на полной скорости переехала лодку с двумя людьми и скрылась с места происшествия. Пострадавшие получили телесные повреждения и могли погибнуть", - говорится в сообщении.

Для установления всех обстоятельств происшествия полицейские провели ряд мероприятий. В частности, проверили несколько причалов Одесской области, с использованием беспилотников отработали почти 50 км береговой линии, по внешним признакам разыскивая яхту. Кроме того, с помощью подводных беспилотников полицейские провели поверхностный осмотр почти 10 яхт, которые подходили по описанию.

"Как результат, мы установили яхту, которая по информации и видимыми внешними повреждениями имеет отношение к указанной события. Следственно-оперативная группа одесской полиции собрала соответствующие материалы для открытия уголовного производства", - сообщил руководитель водной полиции Украины Сергей Науменко.

Напомним, с начала августа на водоемах Украины погибли уже 70 человек, а с начала года - 907.

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