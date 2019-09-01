В Одесской области нашли яхту, которая в конце лета переехала лодку с 2 людьми

"В конце августа в Одесской области яхта на полной скорости переехала лодку с двумя людьми и скрылась с места происшествия. Пострадавшие получили телесные повреждения и могли погибнуть", - говорится в сообщении.

Для установления всех обстоятельств происшествия полицейские провели ряд мероприятий. В частности, проверили несколько причалов Одесской области, с использованием беспилотников отработали почти 50 км береговой линии, по внешним признакам разыскивая яхту. Кроме того, с помощью подводных беспилотников полицейские провели поверхностный осмотр почти 10 яхт, которые подходили по описанию.

"Как результат, мы установили яхту, которая по информации и видимыми внешними повреждениями имеет отношение к указанной события. Следственно-оперативная группа одесской полиции собрала соответствующие материалы для открытия уголовного производства", - сообщил руководитель водной полиции Украины Сергей Науменко.

Напомним, с начала августа на водоемах Украины погибли уже 70 человек, а с начала года - 907.