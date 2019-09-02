В Киевской области разоблачили мужчину, который снимал порноролики с участием собственных детей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Киберполиция разоблачила 40-летнего жителя Киевской области в развращении малолетних детей, а также создании и распространении в сети порнографического видео. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции Нацполиции Украины.
"Видео порнографического характера с участием 5-летнего мальчика и 2-летней девочки продавали на закрытых тематических форумах. Стоимость колебалась, но в среднем такие видео оценивали в 100 долларов США. Злоумышленник задержан. На его компьютере киберполиция обнаружила более 150 ГБ порноконтента по участием детей", - говорится в сообщении.
Установлено, что снимать видео мужчина начал с момента рождения первого ребенка. Последние полтора года он зарабатывал тем, что продавал отснятый материал в сети.
"Для распространения информации о продаже подобных видео, злоумышленник зарегистрировался на тематических форумах и размещал объявления на различных закрытых площадках. Оплату получал исключительно используя электронные кошельки и криптовалюту для предотвращения его идентификации", - говорится в сообщении.
Во время обыска полицейские обнаружили около 150 ГБ порноконтента с участием детей и жесткий диск, на котором хранилось около 1 ТБ подобного контента. Техника изъята и направленна на экспертизу.
"Событие квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) ч.4 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов)", - говорится в сообщении.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему грозит до десяти лет заключения.
Напомним, гражданина Молдовы задержали по подозрению в развращении малолетних девочек и создании порноматериалов с их участием.