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На Київщині викрили чоловіка, який знімав порноролики за участю власних дітей

На Київщині викрили чоловіка, який знімав порноролики за участю власних дітей

Київ • УНН

 • 22198 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Кіберполіція викрила 40-річного мешканця Київщини у розбещенні малолітніх дітей, а також створенні та розповсюдженні у мережі порнографічного відео. Про це передає УНН із посиланням пресслужбу на Департамент кіберполіції Нацполіції України.

"Відео порнографічного характеру за участю 5-річного хлопчика та 2-річної дівчинки продавали на закритих тематичних форумах. Вартість коливалася, але в середньому такі відео оцінювали у 100 доларів США. Зловмисника затримано. На його комп’ютері кіберполіція виявила більше 150 ГБ порноконтенту за участю дітей", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що знімати відео чоловік розпочав з моменту народження першої дитини. Останні півтора роки він заробляв тим, що продавав відзнятий матеріал у мережі.

"Для поширення інформації про продаж подібних відео, зловмисник реєструвався на тематичних форумах та розміщував оголошення на різноманітних закритих майданчиках. Оплату отримував виключно використовуючи електронні гаманці та криптовалюту для унеможливлення його ідентифікації", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку поліцейські виявили близько 150 ГБ порноконтенту за участю дітей та жорсткий диск, на якому зберігалося близько 1 ТБ подібного контенту. Техніку вилучено та направлено на експертизу.

"Подію кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) ч.4 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів)", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, громадянина Молдови затримали за підозрою у розбещенні малолітніх дівчат та створенні порноматеріалів за їхньої участі.

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