На Киевщине увеличили количество техники для уборки снега. Бровары из-за аварии временно без воды
Киев • УНН
Киевская область задействовала 241 единицу техники и 314 работников для уборки снега в условиях непогоды, а в Броварах авария на канализационной системе привела к временному отключению воды.
В Киевской области на дорогах задействовали дорогах задействовали 241 единицу техники и 314 работников для ликвидации последствий непогоды. Частично ограничено движение грузовиков в направлении Черкасской области. В Броварах из-за аварии на центральном канализационном коллекторе временно отсутствует вода. Об этом сообщил председатель КОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
Увеличиваем количество техники для расчистки автодорог Киевщины. По состоянию на 13:30 для соблюдения безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования Киевской области задействована 241 единица техники. Также работают 314 работников
Детали
По словам главы ОВА, с начала непогоды на Киевщине уже использовано более 8,1 тонны противогололедных материалов.
Все дороги проездные и люди могут беспрепятственно добраться в нужные места.
Для усиления мер безопасности дорожного движения дополнительно привлекли патрули.
Частично ограничено движение грузовиков в направлении Черкасской области.
Энергетики тем временем работают над восстановлением света.
Утром возобновили работу 20 линий и вернули электроснабжение более 12 тысячам клиентов. К сожалению, из-за сложных погодных условий фиксируются новые аварийные отключения
Сейчас обесточены 39 воздушных линий, 887 трансформаторных подстанций. Без света частично или полностью -115 населенных пунктов, а это почти 31 тысяча домов.
Медучреждения работают в штатном режиме, указал Кравченко
Также глава ОВА сообщил, что в Броварах в связи с аварии на центральном канализационном коллекторе временно перекрыто водоснабжение по городу ориентировочно до 18:00.
"Все службы работают в усиленном режиме", - добавил глава ОВА.
Ранее
УНН сообщал, что в Киевской области на дорогах задействовано 220 единиц техники и 272 работников для ликвидации последствий непогоды. В трех районах Киевской области зафиксированы дорожные аварии.
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На Киевщине увеличили количество техники для уборки снега. Бровары из-за аварии временно без воды
Киевская область задействовала 241 единицу техники и 314 работников для уборки снега в условиях непогоды, а в Броварах авария на канализационной системе привела к временному отключению воды.
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