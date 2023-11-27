На Киевщине увеличили количество техники для уборки снега. Бровары из-за аварии временно без воды

В Киевской области на дорогах задействовали дорогах задействовали 241 единицу техники и 314 работников для ликвидации последствий непогоды. Частично ограничено движение грузовиков в направлении Черкасской области. В Броварах из-за аварии на центральном канализационном коллекторе временно отсутствует вода. Об этом сообщил председатель КОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Увеличиваем количество техники для расчистки автодорог Киевщины. По состоянию на 13:30 для соблюдения безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования Киевской области задействована 241 единица техники. Также работают 314 работников - написал Кравченко в Facebook.

Детали

По словам главы ОВА, с начала непогоды на Киевщине уже использовано более 8,1 тонны противогололедных материалов.

Все дороги проездные и люди могут беспрепятственно добраться в нужные места.

Для усиления мер безопасности дорожного движения дополнительно привлекли патрули.

Частично ограничено движение грузовиков в направлении Черкасской области.

Энергетики тем временем работают над восстановлением света.

Утром возобновили работу 20 линий и вернули электроснабжение более 12 тысячам клиентов. К сожалению, из-за сложных погодных условий фиксируются новые аварийные отключения - сообщил Кравченко.

Сейчас обесточены 39 воздушных линий, 887 трансформаторных подстанций. Без света частично или полностью -115 населенных пунктов, а это почти 31 тысяча домов.

Медучреждения работают в штатном режиме, указал Кравченко

Также глава ОВА сообщил, что в Броварах в связи с аварии на центральном канализационном коллекторе временно перекрыто водоснабжение по городу ориентировочно до 18:00.

"Все службы работают в усиленном режиме", - добавил глава ОВА.

Ранее

УНН сообщал, что в Киевской области на дорогах задействовано 220 единиц техники и 272 работников для ликвидации последствий непогоды. В трех районах Киевской области зафиксированы дорожные аварии.

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