На Киевщине без связи остались жители десяти сел после отключения "Киевстара": : власти налаживают альтернативную связь
Киев • УНН
Из-за сбоев в работе мобильного оператора "Киевстар" для 3 000 жителей десяти сел Киевской области налаживается альтернативная связь. Власти разворачивают точки доступа к сети, терминалы Starlink и Wi-Fi соединения.
На Киевщине, из-за сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" вообще без связи остались жители десяти сел, где проживает около 3000 человек. Там сейчас областная власть налаживает альтернативную связь. О принятых мерах сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
Налаживаем альтернативную связь для населенных пунктов, где вообще отсутствует покрытие из-за атаки на "Киевстар". Сейчас речь идет о 10 селах, где живет 3000 человек. Оперативно организовываем там точки доступа к сети: передаем терминалы Starlink и обустраиваем подключение Wi-fi там, где есть фиксированный интернет.
Детали
Глава Киевской ОГА в связи с техническим сбоем у мобильного оператора "Киевстар" дал ряд неотложных поручений для налаживания связи в регионе.
В частности, он призвал других мобильных операторов, чтобы они расширили зоны покрытия своей сети, там где есть такая техническая возможность.
Обратился к руководителям районов и общин, чтобы они осуществили все возможные меры для оперативного информирования жителей о сигналах воздушной тревоги.
Аналогичную задачу получили и полиция и ГСЧС. По данным Кравченко, именно они в случае опасности будут оповещать людей через громкоговорители.
Также на местах должны постоянно информировать жителей об адресах пунктов несокрушимости, где организованы альтернативные средства связи.
Перечень пунктов и карта их размещения также на официальном сайте КОВА.
Напомним
Ранее УНН писал, что после хакерской атаки на "Киевстар" перестала работать система оповещения в ряде населенных пунктов Киевщины: в Буче, Ирпене, Вишневом, Березани, Сквире, Ржищеве, Тараще, Володарке, Горной территориальной общине в Бориспольском районе.
СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар", подозревая в причастности к ней россию.
На Киевщине без связи остались жители десяти сел после отключения "Киевстара": : власти налаживают альтернативную связь
Из-за сбоев в работе мобильного оператора "Киевстар" для 3 000 жителей десяти сел Киевской области налаживается альтернативная связь. Власти разворачивают точки доступа к сети, терминалы Starlink и Wi-Fi соединения.
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