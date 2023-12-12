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На Киевщине без связи остались жители десяти сел после отключения "Киевстара": : власти налаживают альтернативную связь

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 20:17  •  12365 просмотра

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Из-за сбоев в работе мобильного оператора "Киевстар" для 3 000 жителей десяти сел Киевской области налаживается альтернативная связь. Власти разворачивают точки доступа к сети, терминалы Starlink и Wi-Fi соединения.

На Киевщине, из-за сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" вообще без связи остались жители десяти сел, где проживает около 3000 человек. Там сейчас областная власть налаживает альтернативную связь. О принятых мерах сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Налаживаем альтернативную связь для населенных пунктов, где вообще отсутствует покрытие из-за атаки на "Киевстар". Сейчас речь идет о 10 селах, где живет 3000 человек. Оперативно организовываем там точки доступа к сети: передаем терминалы Starlink и обустраиваем подключение Wi-fi там, где есть фиксированный интернет.

- сообщил Кравченко.

Детали

Глава Киевской ОГА в связи с техническим сбоем у мобильного оператора "Киевстар" дал ряд неотложных поручений для налаживания связи в регионе.

В частности, он призвал других мобильных операторов, чтобы они расширили зоны покрытия своей сети, там где есть такая техническая возможность.

Обратился к руководителям районов и общин, чтобы они осуществили все возможные меры для оперативного информирования жителей о сигналах воздушной тревоги.

Аналогичную задачу получили и полиция и ГСЧС. По данным Кравченко, именно они в случае опасности будут оповещать людей через громкоговорители.

Также на местах должны постоянно информировать жителей об адресах пунктов несокрушимости, где организованы альтернативные средства связи.

Перечень пунктов и карта их размещения также на официальном сайте КОВА.

Напомним

Ранее УНН писал, что после хакерской атаки на "Киевстар" перестала работать система оповещения в ряде населенных пунктов Киевщины: в Буче, Ирпене, Вишневом, Березани, Сквире, Ржищеве, Тараще, Володарке, Горной территориальной общине в Бориспольском районе.

СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар", подозревая в причастности к ней россию.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
На Київщині без зв'язку залишились мешканці десяти сіл після відключення "Київстару": влада налагоджує альтернативний зв'язок
Residents of ten villages in Kyiv region are left without communication after Kyivstar disconnection: the authorities establish an alternative connection
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Из-за сбоев в работе мобильного оператора "Киевстар" для 3 000 жителей десяти сел Киевской области налаживается альтернативная связь. Власти разворачивают точки доступа к сети, терминалы Starlink и Wi-Fi соединения.

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