В Херсонской области зацвел шафран, который привлекает туристов

Предыдущие годы мы организовывали мастер-классы по сбору урожая, угощали гостей пловом с шафрана, который готовили специально приглашенные повара из Южной Ассоциации шеф-поваров Украины, и конечно обустраивали селф-зону на фоне шафранового поля. В этом году планировали ограничиться только промышленным сбором шафрана, но нам уже звонят туроператоры из разных уголков Украины, которые хотят привезти туристов. Мы не можем им отказать, поэтому будем и в этом году принимать гостей, - рассказывает руководитель фермерского хозяйства Виталий Шакало.

Приезжают посмотреть на цветущий шафран туристы из Одесской, Зарорижжя, Николаевской, Хмельницкой, но не только они. Немало посетителей хозяйства - это те, кто приобрел посадочный материал или собирается заняться этой культурой и хотят воочию увидеть технологический процесс сбора урожая и посадочного материала, услышать советы специалистов хозяйства по выращиванию шафрана.

Сегодня площадь под шафраном в хозяйстве составляет 5 га.

Напомним, Всеукраинский фестиваль гладиолусов прошел в Кировоградской области.