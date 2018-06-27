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На Галапагосских островах проснулся вулкан

На Галапагосских островах проснулся вулкан

Киев  •  УНН

 • 12943 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра. По меньшей мере 300 человек были эвакуированы. Объявленный оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Universo.

В районе также была приостановлена ​​вся туристическая деятельность.

Вулкан проснулся из-за того, что произошла серия землетрясений магнитудой до 4,6. По данным эквадорского геофизического института, это является признаком вулканической сейсмической активности.

Есть данные и о извержения лавы.

Последнее извержение вулкана было зафиксировано в октябре 2005 года.

Отметим, что на склонах Сьерра-Негра живут гигантские черепахи и игуаны, которые могут оказаться в опасности в ближайшее время.

Как сообщал УНН, вулкан Симмое на юго-западном японском острове Кюсю в среду начал извергаться.

⚠️URGENTE: Esta tarde se registró una # erupción en el Volcán #SierraNegra en # Galápagos , #Ecuador , la erupción estuvo antecedida por una gran cantidad de sismos , siendo el mayor #sismo de Mw = 5.5, el volcán sube a alerta NARANJA, sigue instrucciones de autoridades locales. #EQVT pic.twitter.com/N9BS1bN6gC

- American Earthquakes (@earthquakevt) 26 июня 2018 г.

Worldwide Volcanic Hazard Alert.!?

Start paying attention !! This is the latest but there are more that have erupted within the last 48 hours!

Volcano #SierraNegra in Guatemala has erupted on 26/06/2018. Surrounding populated areas have all been evacuated. #wednesdaythoughts pic.twitter.com/0WNXRUU6So

- Collective Spark (@CollectiveSprk) 27 июня 2018 г.

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