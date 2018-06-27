На Галапагоських островах прокинувся вулкан
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра. Щонайменше 300 осіб були евакуйовані. Оголошений помаранчевий рівень небезпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Universo.
У районі також була припинена вся туристична діяльність.
Вулкан прокинувся через те, що сталася серія землетрусів магнітудою до 4,6. За даними еквадорського геофізичного інституту, це є ознакою вулканічної сейсмічної активності.
Є данні також про виверження лави.
Останнє виверження вулкану було зафіксоване у жовтні 2005 року.
Відмітимо, що на схилах Сьєрра-Негра живуть гігантські черепахи та ігуан, які можуть опинитися у небезпеці найближчим часом.
Як повідомляв УНН, вулкан Сіммое на південно-західному японському острові Кюсю в середу почав вивергатися.
⚠️URGENTE: Esta tarde se registró una #erupción en el Volcán #SierraNegra en #Galápagos, #Ecuador, la erupción estuvo antecedida por una gran cantidad de sismos, siendo el mayor #sismo de Mw=5.5, el volcán sube a alerta NARANJA, sigue instrucciones de autoridades locales.#EQVT pic.twitter.com/N9BS1bN6gC— American Earthquakes (@earthquakevt) 26 июня 2018 г.
Worldwide Volcanic Hazard Alert.!?
Start paying attention!! This is the latest but there are more that have erupted within the last 48 hours!
Volcano #SierraNegra in Guatemala has erupted on 26/06/2018. Surrounding populated areas have all been evacuated.#wednesdaythoughts pic.twitter.com/0WNXRUU6So