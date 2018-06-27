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На Галапагоських островах прокинувся вулкан

На Галапагоських островах прокинувся вулкан

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра. Щонайменше 300 осіб були евакуйовані. Оголошений помаранчевий рівень небезпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Universo.

У районі також була припинена вся туристична діяльність.

Вулкан прокинувся через те, що сталася серія землетрусів магнітудою до 4,6. За даними еквадорського геофізичного інституту, це є ознакою вулканічної сейсмічної активності.

Є данні також про виверження лави.

Останнє виверження вулкану було зафіксоване у жовтні 2005 року.

Відмітимо, що на схилах Сьєрра-Негра живуть гігантські черепахи та ігуан, які можуть опинитися у небезпеці найближчим часом.

Як повідомляв УНН, вулкан Сіммое на південно-західному японському острові Кюсю в середу почав вивергатися.

⚠️URGENTE: Esta tarde se registró una #erupción en el Volcán #SierraNegra en #Galápagos, #Ecuador, la erupción estuvo antecedida por una gran cantidad de sismos, siendo el mayor #sismo de Mw=5.5, el volcán sube a alerta NARANJA, sigue instrucciones de autoridades locales.#EQVT pic.twitter.com/N9BS1bN6gC

— American Earthquakes (@earthquakevt) 26 июня 2018 г.

Worldwide Volcanic Hazard Alert.!?

Start paying attention!! This is the latest but there are more that have erupted within the last 48 hours!

Volcano #SierraNegra in Guatemala has erupted on 26/06/2018. Surrounding populated areas have all been evacuated.#wednesdaythoughts pic.twitter.com/0WNXRUU6So

— Collective Spark (@CollectiveSprk) 27 июня 2018 г.

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