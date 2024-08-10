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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фоне заявлений об украинских БПЛА: Беларусь угрожает закрыть посольство Украины в Минске

Киев  •  УНН

10 августа 2024, 16:42  •  16813 просмотра

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МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Украины из-за якобы нарушения границы украинскими беспилотниками. Беларусь требует предотвратить подобные инциденты, угрожая соответствующими мерами и пересмотром присутствия дипмиссии.

10 августа 2024 года в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Украины в республике Беларусь Ольгу Тимуш. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление белорусского министерства. 

Детали

Украинскому дипломату был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с нарушением границы республики Беларусь группой запущенных с территории Украины беспилотных летательных аппаратов

- говорится в заявлении МИДа. 

Отмечается, что минск потребовал потребовала принять исчерпывающие меры для исключения подобных инцидентов в будущем, что может привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе. 

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Также украинского дипломата предупредили, что в случае повторения подобных провокаций белорусская сторона оставляет за собой право принять ответные меры для защиты своей территории.

В случае если дипломатическому представительству Украины в Беларуси не удастся повлиять на предотвращение таких провокаций, то белорусская сторона поставит вопрос о целесообразности ее дальнейшего присутствия в минске

- подчеркнули в МИД Беларуси. 

Напомним,

В Минске заявили, что группа беспилотников якобы нарушила границу республики Беларусь и была сбита силами ПВО страны. Там назвали это попыткой эскалациии.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

политика
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