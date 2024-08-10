На фоне заявлений об украинских БПЛА: Беларусь угрожает закрыть посольство Украины в Минске

10 августа 2024 года в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Украины в республике Беларусь Ольгу Тимуш. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление белорусского министерства.

Детали

Украинскому дипломату был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с нарушением границы республики Беларусь группой запущенных с территории Украины беспилотных летательных аппаратов - говорится в заявлении МИДа.

Отмечается, что минск потребовал потребовала принять исчерпывающие меры для исключения подобных инцидентов в будущем, что может привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

лукашенко хоче відвернути увагу України: у ЦПД пояснили, навіщо білорусь стягує війська до кордонів

Также украинского дипломата предупредили, что в случае повторения подобных провокаций белорусская сторона оставляет за собой право принять ответные меры для защиты своей территории.

В случае если дипломатическому представительству Украины в Беларуси не удастся повлиять на предотвращение таких провокаций, то белорусская сторона поставит вопрос о целесообразности ее дальнейшего присутствия в минске - подчеркнули в МИД Беларуси.

Напомним,

В Минске заявили, что группа беспилотников якобы нарушила границу республики Беларусь и была сбита силами ПВО страны. Там назвали это попыткой эскалациии.