В Черниговской области задержали рецидивиста, который опорочил могилы бойцов АТО

"Во время санкционированного обыска у подозреваемого изъята одежда и нож со следами краски, также есть показания свидетелей, которые видели мужчину на кладбище в тот день. Злодеем оказался трижды ранее судимый житель Сновска, который имел конфликт с законом из-за нанесения тяжких телесных повреждений, покушения на убийство и поджог церкви", - говорится в сообщении.

В частных разговорах подозреваемый неоднократно высказывал пренебрежение к Революции Достоинства и Антитеррористической операции, погибших героев называл предателями.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой) - наказывается ограничением свободы на срок от четырех до пяти лет или лишением свободы от четырех до семи лет.

Напомним, факт надругательства над могилами был обнаружен 21 сентября этого года.