На Буковине за сутки зафиксировали 252 случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 252 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 350 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 74 555 случая болезни. За последние сутки 350 человек выздоровели, 54 607 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1541 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1328 образцов и 857 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.