На Буковине за сутки обнаружили 533 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 533 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 147 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Детали:
Так, в целом на Буковине зафиксировано 59 667 случаев болезни. За последние сутки 147 человек выздоровели, 46 421 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1107 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1780 образцов и 122 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 410 061 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 27 204 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.