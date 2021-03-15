На Буковине за сутки обнаружили 527 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 527 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 112 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Детали:
Так, в целом на Буковине зафиксировано 62 937 случаев болезни. За последние сутки 112 человек выздоровели, 47 134 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1182 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1193 образцов и 173 экспресс-тесты.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 226 007 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 433 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.