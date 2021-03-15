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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 27299 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 42454 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 103619 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 139746 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192864 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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На Буковине за сутки обнаружили 527 инфицированных коронавирусом

На Буковине за сутки обнаружили 527 инфицированных коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 10765 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 527 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 112 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

Детали:

Так, в целом на Буковине зафиксировано 62 937 случаев болезни. За последние сутки 112 человек выздоровели, 47 134 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1182 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1193 образцов и 173 экспресс-тесты.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 226 007 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 433 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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