На 29 декабря установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 29 декабря 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 716.5738 грн;
Серебро - 24.1889 грн;
Платина - 953.8386 грн;
Палладий - 2 197.2509 грн.
По сравнению с 28 декабря цены на все указанные банковские металлы не изменились.