На 27 октября установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил следующие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 527.5522 грн;

Серебро - 20.6163 грн;

Платина - 892.8708 грн;

Палладий - 1 725.6471 грн.

По сравнению с 26 октября курс золота и платины вырос, а серебра и палладия – упал.