На 27 октября установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Национальный банк Украины на 27 октября 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил следующие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 527.5522 грн;
Серебро - 20.6163 грн;
Платина - 892.8708 грн;
Палладий - 1 725.6471 грн.
По сравнению с 26 октября курс золота и платины вырос, а серебра и палладия – упал.