На 17 сентября установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 17 сентября 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 516.3966 грн;
Серебро - 19.9852 грн;
Платина - 807.0255 грн;
Палладий - 1 761.2100 грн.
По сравнению с 16 сентября курс всех металлов упал, когда все другие металлы - упали.