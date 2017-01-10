МИД: непогода в Европе помешала возвращению украинских туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Консулы Украины предоставляют возможное содействие украинским туристам, возвращение домой которых усложняет непогода в Европе. Об этом сообщили в департаменте консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"Снегопады и морозы в Европе затрудняют возвращение украинских туристов домой. Консулы Украины предоставляют возможное содействие", - говорится в сообщении.
Напомним, в Европе установились аномальные холода.