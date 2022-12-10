Возможность обмена представителей упц мп на удерживаемых в рф украинцев: омбудсмен дал оценку

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«Я не хотел бы обострять вопрос именно на представителях церкви. Могу сказать, что любой гражданин рф, интересующий российские власти, мы готовы рассматривать любые варианты возвращения их на территорию россии для возвращения наших героев», – объяснил он.

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В то же время Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Женевская конвенция запрещает обмен гражданских лиц.

«Мы можем менять только военнопленных. Гражданских мы можем только отпускать в рамках, возможно, каких-то взаимных обязательств. Или, например, после осуждения отправлять их на территорию российской федерации для отбывания наказания. Для нас очень важно, во-первых, найти юридические основания. И они у нас есть. При чем разные варианты. И второе: да, мы готовы это делать», – подытожил он.

Контекст

В последние недели СБУ проводит на объектах упц (мп) по всей Украине обыски. В результате следственных действий, среди прочего, правоохранители обнаруживали документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Кроме того, некоторым представителям упц (мп) сообщили о подозрении, в частности, митрополиту Кировоградской епархии упц (мп), в совершении уголовных правонарушений.

В отношении некоторых уже есть решение суда. Например, недавно к 12 годам заключения осужден священник упц (мп), который передавал российским оккупантам данные о позициях ВСУ в Северодонецке. Суд признал его виновным по статьям о «оказании вооруженным формированиям страны-агрессора содействия в ведении боевых действий против ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц».