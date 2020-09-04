Минздрав готовится к сбору "антиковидной" плазмы от украинских доноров, хотя лечение ней все еще запрещено - Кузин

По его словам, по поводу сбора и проверки "антиковидной" плазмы (это плазма от доноров, перенесших COVID-19 и имеют высокие титры антител) - уже идут совещания. И сегодня тоже проходит очередное, на котором должны окончательно определиться с вопросом логистики "лечебной" плазмы. Не исключают, что накапливать ее будут в каких-то частных компаниях.

"Сейчас ведутся Минздравом переговоры с компаниями, которые занимаются переработкой и заготовкой плазмы крови, для того, чтобы рекрутировать лиц, переболевших (коронавирусной болезнью - ред.), перетестировать их и сделать этот процесс по производству гипериммунной плазмы (с высокими титрами антител) в промышленном масштабе.

Эти переговоры не завершены, однако на последней рабочей группе, которая была на прошлой неделе - и сегодня будет еще одно заседание рабочей группы, где должны принять решение именно о механизме, каким образом это все будет работать. Скорее всего, что это плазма будет поступать через Центр крови и после того отдаваться на процесс заготовки, ее проверки и упаковки. Но к кому - пока неизвестно: это будет полностью в центрах крови областных, или это будут привлекаться какие-то дополнительные частные организации... На сегодняшнем заседании будет принято окончательное решение по логистике", - сказал он.

Однако, несмотря на такую активную подготовку к сбору антиковидной плазмы от украинских доноров, о ее применении во время лечения наших пациентов пока вообще не идет. А потому, для кого ее собирать "в промышленных масштабах" и куда на самом деле намерены поставлять - в настоящее время остается неизвестным.

Метод лечения плазмой, по словам Кузина, в Украине якобы запрещает использовать закон. Какой именно, он не уточнил.

"Ситуация сейчас такова: во всем мире некоторые клинические исследования показывают эффективность использования плазмы крови людей, которые выздоровели. И особенно это гипериммунная плазма - это плазма, с довольно высоким титром антител. То есть от тех пациентов, которые не только переболели "ковидом", а они выработали довольно высокий титр антител - то есть у них высокий уровень протиимунной защиты. Сейчас есть определенные законодательные барьеры для того, чтобы использовать этот метод на уровне нашей страны. Потому что в действующих нормативных документах и в Законе Украины прописано, что лицо не может быть донором, если оно переболело инфекционной болезнью. То есть это определенные ограничения с юридической точки зрения", - сказал он.

Напомним, что в Америке переливание гипериммунной плазмы тяжелобольным пациентам с COVID-19 продемонстрировало положительные результаты. В частности, врачи зафиксировали снижение уровня смертности на 35%.

Также напомним, что в службе крови, которая, собственно, и отбирает кровь доноров и производит плазму, о реальных намерениях власти относительно "антиковидной" плазмы только догадываются. Там говорят, что специалистов службы крови к профессиональной дискуссии не привлекают, все происходит довольно кулуарно.

Также там не исключают, что украинскую "антиковидную" плазму могут собирать на экспорт в другие страны.

"Все, как всегда - идет кулуарно. Мы общаемся, и поэтому всю информацию я имею, однако неформально. А чтобы собрать или получить мнение руководителей службы крови Украины, например, нас к этому не включают, потому что частный сектор "прессует" Минздрав и службу общественного здоровья", - рассказал по этому поводу главный врач Харьковского областного центра службы крови Вадим Яворский.