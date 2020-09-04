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Минздрав готовится к сбору "антиковидной" плазмы от украинских доноров, хотя лечение ней все еще запрещено - Кузин

Киев • УНН

 • 22593 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Лечение COVID-19 плазмой в Украине еще "на стопе". Решение применять такой метод не принято, потому что нет окончательных выводов наших ученых, об ожиданиях которых ранее говорил глава Минздрава. Зато есть особенности нашего законодательства, которые якобы препятствуют воплощению этого метода лечения в нашей стране. Вместе с тем, саму "антиковидную" плазму уже активно решают как собирать, как проверять, как паковать и даже куда ее доставлять. Об этом в комментарии УНН рассказал и.о. генерального директора ЦОЗ Минздрава Игорь Кузин.

Минздрав готовится к сбору "антиковидной" плазмы от украинских доноров, хотя лечение ней все еще запрещено - Кузин

По его словам, по поводу сбора и проверки "антиковидной" плазмы (это плазма от доноров, перенесших COVID-19 и имеют высокие титры антител) - уже идут совещания. И сегодня тоже проходит очередное, на котором должны окончательно определиться с вопросом логистики "лечебной" плазмы. Не исключают, что накапливать ее будут в каких-то частных компаниях.

"Сейчас ведутся Минздравом переговоры с компаниями, которые занимаются переработкой и заготовкой плазмы крови, для того, чтобы рекрутировать лиц, переболевших (коронавирусной болезнью - ред.), перетестировать их и сделать этот процесс по производству гипериммунной плазмы (с высокими титрами антител) в промышленном масштабе.

Эти переговоры не завершены, однако на последней рабочей группе, которая была на прошлой неделе - и сегодня будет еще одно заседание рабочей группы, где должны принять решение именно о механизме, каким образом это все будет работать. Скорее всего, что это плазма будет поступать через Центр крови и после того отдаваться на процесс заготовки, ее проверки и упаковки. Но к кому - пока неизвестно: это будет полностью в центрах крови областных, или это будут привлекаться какие-то дополнительные частные организации... На сегодняшнем заседании будет принято окончательное решение по логистике", - сказал он.

Однако, несмотря на такую активную подготовку к сбору антиковидной плазмы от украинских доноров, о ее применении во время лечения наших пациентов пока вообще не идет. А потому, для кого ее собирать "в промышленных масштабах" и куда на самом деле намерены поставлять - в настоящее время остается неизвестным.

Метод лечения плазмой, по словам Кузина, в Украине якобы запрещает использовать закон. Какой именно, он не уточнил.

"Ситуация сейчас такова: во всем мире некоторые клинические исследования показывают эффективность использования плазмы крови людей, которые выздоровели. И особенно это гипериммунная плазма - это плазма, с довольно высоким титром антител. То есть от тех пациентов, которые не только переболели "ковидом", а они выработали довольно высокий титр антител - то есть у них высокий уровень протиимунной защиты. Сейчас есть определенные законодательные барьеры для того, чтобы использовать этот метод на уровне нашей страны. Потому что в действующих нормативных документах и в Законе Украины прописано, что лицо не может быть донором, если оно переболело инфекционной болезнью. То есть это определенные ограничения с юридической точки зрения", - сказал он.

Напомним, что в Америке переливание гипериммунной плазмы тяжелобольным пациентам с COVID-19 продемонстрировало положительные результаты. В частности, врачи зафиксировали снижение уровня смертности на 35%.

Также напомним, что в службе крови, которая, собственно, и отбирает кровь доноров и производит плазму, о реальных намерениях власти относительно "антиковидной" плазмы только догадываются. Там говорят, что специалистов службы крови к профессиональной дискуссии не привлекают, все происходит довольно кулуарно.

Также там не исключают, что украинскую "антиковидную" плазму могут собирать на экспорт в другие страны.

"Все, как всегда - идет кулуарно. Мы общаемся, и поэтому всю информацию я имею, однако неформально. А чтобы собрать или получить мнение руководителей службы крови Украины, например, нас к этому не включают, потому что частный сектор "прессует" Минздрав и службу общественного здоровья", - рассказал по этому поводу главный врач Харьковского областного центра службы крови Вадим Яворский.

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