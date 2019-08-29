Модернизированный БТР-50 успешно прошел очередные испытания
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. На ГП "Завод им. Малышева" проведено очередное испытание модернизированного БТР-50. Обновленная боевая машина успешно форсировала водную преграду вплавь, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укроборонпрома".
Как отмечается в сообщении, усовершенствованный БТР-50 оснащен новым украинским двигателем ОТД-2 мощностью в 400 л.с., который заменил устаревший В-6 мощностью 240 л.с. Машина также получила пятиступенчатую коробку передач с планетарными механизмами поворота, и доработаны узлы ходовой части.
"Модернизированный БТР-50 уже успешно прошел ходовые тестирования на пересеченной местности и огневые испытания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Модернизированный БТР-70 представили на выставке в Киеве
Поэтому БТР-50 с новым харьковским двигателем стал более быстрым и мобильным, как на суше, так и на воде. Кроме того, значительно возросла надежность машины и ее эксплуатационные характеристики", - сообщили в пресс-службе.
БТР-50 - гусеничный бронетранспортер, который был разработан в 50-х годах XX столетия. Он предназначен для транспортировки до 20 бойцов и военных грузов массой до 2000 кг.
Напомним, что в КП "Шосткинский казенный завод" Импульс "создается новейший производственный центр, замыкает полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения.