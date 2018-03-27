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Митинг в Кемерово продолжается: люди требуют отставки Путина и ищут погибших

Митинг в Кемерово продолжается: люди требуют отставки Путина и ищут погибших

Киев  •  УНН

 • 36169 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Митинг в российском Кемерово, причиной которого стала массовая гибель людей при пожаре в ТЦ, продолжается уже более шести часов, пишет УНН.

Митингующие требуют отставки власти и делятся имеющейся у них информацией о ситуации вокруг пожара.

С самого утра участники акции протеста выразили мнение, что в ТЦ "Зимняя вишня" погибли от 170 до 350 человек, тогда как власти говорят о 64 жертвах (в настоящее время).

Была сформирована инициативная группа из числа участников митинга. Члены группы посетили морг, в котором, по их информации, проверили все помещения и обнаружили 64 трупа, из которых лишь два десятка принадлежат взрослым. Далее инициативная группа посетила местный хладокомбинат, на котором, по слухам, власть прятала трупы.

"Мы поехали в морг: родственникам выдавали тела. Мы поехали дальше в хладокомбинат группой, ничего, кроме продуктов, не увидели. Мы посмотрели все фуры, машины. Просто подумайте, если пропали сто трупов, то где люди, которые их ищут. Путин лично в морге и встретился с нами", - рассказали участники группы.

В то же время митингующие выразили недоверие членам инициативной группы. Один из активистов во время выступления перед жителями Кемерово заявил, что на кладбище уже выкопали не менее 150 могил. Кроме того, жители города сообщили, что видели колонну военной техники, в частности военные грузовики. Люди допускают, что автомобили не пустые, а вывозят тела погибших. Те, кто видел военную технику, также сообщают, что людей не подпускают к ней.

Участники митинга также начали составлять списки тех, кто пропал без вести, и пока их количество якобы уже превышает 80 человек.

Люди возмущены не только тем, что, по их мнению, власти скрывают информацию о количестве погибших, но и тем, как действовали сотрудники ТЦ и спасатели. Одна из участниц митинга рассказала, что девушка-продавец, которой удалось спастись, сообщила, что почувствовала запах горелой проводки еще где-то с первого тридцать дня. Тогда как пожар вспыхнул примерно в 16 часов по местному времени.

Митингующие с самого утра потребовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Позже люди начали выкрикивать требования с отставкой президента РФ Владимира Путина, который прибыл в Кемерово, где встретился с пострадавшими при пожаре и посетил местный морг.

Украинские Национальные Новости

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