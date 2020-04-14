Место проведения "Евровидения-2020" примет больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Концертный зал в Нидерландах, который должен был в 2020 году принимать песенный конкурс "Евровидение" вместо этого с пятницы, 17 апреля, распахнет свои двери перед пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.
Ahoy Arena в Роттердаме теперь заполнена 88 больничными койками, чтобы облегчить бремя для стационарных больниц. Для пациентов с COVID-19, которые нуждаются в лечении, но не госпитализации, выделен специальный зал.
“Некоторые люди не в состоянии выжить дома, и о них нужно заботиться так, как решили их врачи. Вскоре мы сможем их принять здесь”, — цитирует издание директора службы здравоохранения региона Роттердам Саскию Баас.
Нидерланды являются одной из немногих стран Европы, которая пока не ввела полного карантина для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции.
По последним подсчетам, опубликованным 14 апреля, в Нидерландах зарегистрировано 27 279 инфицированных, умерли 2 945 человек.
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