Место проведения "Евровидения-2020" примет больных COVID-19

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Концертный зал в Нидерландах, который должен был в 2020 году принимать песенный конкурс "Евровидение" вместо этого с пятницы, 17 апреля, распахнет свои двери перед пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.