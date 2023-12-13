Минобороны обнаружило испорченные сухпайки: наборы изымают, а департамент ресурсных закупок расформировывают

Минобороны изымает часть испорченных сухпайков, поставленных в 2022-м году. Департамент ресурсных закупок расформировывают. С руководителем общаются следователи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

"Минобороны изымает часть сухпайков, поставленных в 2022-м году. Сейчас их хранят на складах Вооруженных Сил. В части наборов повреждена упаковка с джемом - несмотря на то, что срок годности продуктов еще не вышел", - говорится в сообщении.

Сообщается, что наборы запрещены для выдачи. В ближайшее время Командование сил логистики получит от Минобороны новую партию сухпайков.

"Испорченные наборы закупил департамент ресурсных закупок в 2022-м году - без контроля качества. Сейчас этот департамент находится в процессе ликвидации", - информирует Минобороны.

Также Минобороны сообщает, что в сферу ответственности Департамента ресурсного обеспечения входили все решения по закупкам министерства: определение количества, стоимости и процедуры закупки.

"Это создавало коррупционные риски. Чтобы избежать их в дальнейшей работе, функции департамента были распределены между различными подразделениями: Департаментом политики закупок, "Агентством закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла"), Департаментом планирования. Руководитель, который осуществлял подписание договоров поставки сухпайков, сейчас фигурирует в уголовном производстве, в частности по другим обвинениям", - говорится в сообщении.

Дополнение

Министерство обороны Украины разрабатывает новую систему закупок для предотвращения коррупции, которая координируется с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции и имеет целью обеспечить добропорядочность финансовой деятельности.