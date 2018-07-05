Министерство культуры саботирует создание музея на Почтовой – замглавы КГГА

“Согласно украинскому законодательству, все, что обнаруживается во время археологических раскопок, автоматически становится достоянием народа, общегосударственным достоянием. И единственный уполномоченный орган, который может этим распоряжаться и контролировать, — Министерство культуры. Это же касается и раскопок на Почтовой площади”, — подчеркнул Резников.

Однако, по его словам, Министерство культуры заняло пассивную позицию в ситуации с Почтовой площадью и не торопится выполнять свои обязанности.

“Мы не должны заставлять Минкульт включаться — это их прямая обязанность. Но от имени города мы написали ряд писем в адрес министра культуры Евгения Нищука с предложением после того, как они дадут оценку найденным артефактам, передать их в киевские музейные фонды. Эти находки могут стать хорошей экспозицией для филиала Музея истории Киева, где бы он ни был — на Почтовой площади, в Гостином дворе или еще где-то. Но, увы, четыре года диалога не увенчались пока никакой активностью. Мы встречались, просили возобновить деятельность рабочей группы, подавали кандидатуры в эту рабочую группу, включая активистов. И в марте 2018 года был утвержден список новой рабочей группы. Но эта группа до сих пор ни разу не собралась”, — констатировал замглавы КГГА.

Он выразил надежду, что народные депутаты поддержат постановление о сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади, которое, по сути, обяжет Минкульт и весь Кабмин рассмотреть вопрос о предоставлении статуса национального значения раскопкам на Почтовой площади.

“И раскопки, которые будут финансироваться из госбюджета, в случае потери инвестора, будет контролировать Минкульт. И уже государственные органы будут решать — чему и в каком формате быть под Почтовой площадью. Исследовать, оценить и сохранить — это задача Министерства культуры совместно с НАНУ. Но это инфраструктурный объект — и мы все заинтересованы в том, чтобы в Киеве появилось еще одно туристическое место. Потому мы готовы быть партнерами Министерства культуры, которому может быть, не хватает финансирования или решительности”, — заявил Резников.

Впрочем, он подчеркнул, что пока что позиция Министерства культуры вызывает вопросы и лишь затягивает процесс создания музея на Почтовой.

“Пока поведение Минкульта, мягко говоря, удивительное. Недавно из этого министерства к нам обратились с просьбой передать им учетные документы, чтобы предоставить раскопкам под Почтовой площадью статус национальных. Но суть в том, что еще в прошлом году мы им отправили эти документы”, — отметил заместитель главы Киевской администрации.

Напомним, в 2013 году столичное руководство разрешило ООО “Хенсфорд-Украина” построить на Почтовой площади подземный торгово-развлекательный центр. Однако во время подготовки котлована была обнаружена деревянная улица времен Киевской Руси XI-XII веков. С 2015 года здесь работали археологи, которым удалось обнаружить целый исторический квартал.