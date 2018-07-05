Министерство культуры саботирует создание музея на Почтовой – замглавы КГГА

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 76156 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110536 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131570 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138559 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174759 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154934 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142270 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130586 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 185713 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118381 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

В киевском метро пассажир попал под поезд, три станции "зеленой линии" закрыты

9 марта, 20:23 • 42977 просмотра
"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

9 марта, 20:44 • 42587 просмотра
Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

00:20 • 28330 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

02:39 • 38727 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

03:18 • 79559 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 151352 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 185713 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 193269 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 203657 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 260543 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 174759 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 109911 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 113975 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 115758 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 114881 просмотра
Актуальное
Министерство культуры саботирует создание музея на Почтовой – замглавы КГГА

Министерство культуры саботирует создание музея на Почтовой – замглавы КГГА

Киев  •  УНН

 • 6341 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Согласно законодательству, создание музея на Почтовой площади в Киеве находится в компетенции Министерства культуры. Однако оно заняло пассивную позицию в этом вопросе и не реагирует на предложения о сотрудничестве со столичной властью. Об этом в интервью изданию “КиевВласть” рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.

“Согласно украинскому законодательству, все, что обнаруживается во время археологических раскопок, автоматически становится достоянием народа, общегосударственным достоянием. И единственный уполномоченный орган, который может этим распоряжаться и контролировать, — Министерство культуры. Это же касается и раскопок на Почтовой площади”, — подчеркнул Резников.

Однако, по его словам, Министерство культуры заняло пассивную позицию в ситуации с Почтовой площадью и не торопится выполнять свои обязанности.

“Мы не должны заставлять Минкульт включаться — это их прямая обязанность. Но от имени города мы написали ряд писем в адрес министра культуры Евгения Нищука с предложением после того, как они дадут оценку найденным артефактам, передать их в киевские музейные фонды. Эти находки могут стать хорошей экспозицией для филиала Музея истории Киева, где бы он ни был — на Почтовой площади, в Гостином дворе или еще где-то. Но, увы, четыре года диалога не увенчались пока никакой активностью. Мы встречались, просили возобновить деятельность рабочей группы, подавали кандидатуры в эту рабочую группу, включая активистов. И в марте 2018 года был утвержден список новой рабочей группы. Но эта группа до сих пор ни разу не собралась”, — констатировал замглавы КГГА.

Он выразил надежду, что народные депутаты поддержат постановление о сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади, которое, по сути, обяжет Минкульт и весь Кабмин рассмотреть вопрос о предоставлении статуса национального значения раскопкам на Почтовой площади.

“И раскопки, которые будут финансироваться из госбюджета, в случае потери инвестора, будет контролировать Минкульт. И уже государственные органы будут решать — чему и в каком формате быть под Почтовой площадью. Исследовать, оценить и сохранить — это задача Министерства культуры совместно с НАНУ. Но это инфраструктурный объект — и мы все заинтересованы в том, чтобы в Киеве появилось еще одно туристическое место. Потому мы готовы быть партнерами Министерства культуры, которому может быть, не хватает финансирования или решительности”, — заявил Резников.

Впрочем, он подчеркнул, что пока что позиция Министерства культуры вызывает вопросы и лишь затягивает процесс создания музея на Почтовой.

“Пока поведение Минкульта, мягко говоря, удивительное. Недавно из этого министерства к нам обратились с просьбой передать им учетные документы, чтобы предоставить раскопкам под Почтовой площадью статус национальных. Но суть в том, что еще в прошлом году мы им отправили эти документы”, — отметил заместитель главы Киевской администрации.

Напомним, в 2013 году столичное руководство разрешило ООО “Хенсфорд-Украина” построить на Почтовой площади подземный торгово-развлекательный центр. Однако во время подготовки котлована была обнаружена деревянная улица времен Киевской Руси XI-XII веков. С 2015 года здесь работали археологи, которым удалось обнаружить целый исторический квартал.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы