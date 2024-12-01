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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Миллион украинцев подали заявки на "зимнюю еподдержку" за пол дня

Миллион украинцев подали заявки на "зимнюю еподдержку" за пол дня

Киев  •  УНН

 • 6640 просмотра

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За первые часы действия программы "Зимняя еподдержка" поступило 1,1 млн заявок на выплату 1000 грн, из них 300 тыс. для детей. На реализацию программы в 2024-2025 годах выделят 15 млрд грн.

Уже миллион сто тысяч украинцев сделали заявки на выплату 1 тысячи в рамках программы "Зимова єПідтримка". Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

""Уже за первые пол дня работы"єПідтримки" миллион сто тысяч украинцев сделали заявки на выплату. И в том числе почти 300 тысяч заявок – на выплату для детей. То есть масштаб программы и темп реализации хорошие. Важно, чтобы правительство контролировало работу всех систем в программе – чтобы на сто процентов обеспечили все, что обещано людям", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что правительство также должно представить детали других программ поддержки этой зимой и в течение следующего года.

Дополнение

В Украине стартовала программа "Зимова єПідтримка". Уже с сегодняшнего дня в приложении "Дія" украинцы могут подать заявку на получение государственной помощи в размере 1000 гривен. Программа будет действовать три месяца-с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. В частности, ее можно потратить на благотворительность задонатив на ВСУ.

Ранее к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились с петициями об отказе от реализации новой программы еподдержка о предоставлении 1000 грн на человека. В частности, люди просят направить данные средства на производство оружия, в пользу финансирования программ по реабилитации ветеранов войны.

Петиция с призывом отменить или пересмотреть программу выплаты украинцам 1 тыс. грн набрала более 25 тыс. необходимых голосов.  

Нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на документ об изменениях постановления правительства №952 сообщал, что на "Зимову єПідтримку" украинцев из госбюджета в этом году потратят 5 млрд гривен, в следующем 10 млрд грн.

Первый вице-премьер-министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила сегодня, 1 декабря, что финансирование программы ""Зимова єПідтримка" будет происходить из средств, которые были заложены в бюджете 2024 года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЭкономика
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