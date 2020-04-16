"Милан" заинтересовался футболистом молодежной сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Гранд итальянской Серии А ФК "Милан" заинтересовался услугами 21-летнего украинского футболиста Дениса Попова, сообщает УНН со ссылкой на "milannews24".
“Россонери” решили сконцентрироваться на игроке киевского “Динамо” из-за возможного ухода из команды аргентинского защитника Матео Муссакио. Издание также отмечает, что перспективный Маттео Габбиа не может быть единственным подкреплением обороны, особенно в свете недавних травм бразильского центрбека Лео Дуарте.
На сегодняшний день в двух клубах пока не говорят о цифрах, но стоимость трансферного перехода, вероятно, не превысит 15 млн. евро. “Динамо” может вскоре дать “россонери” согласие на первый контакт с агентом игрока.
Примечательно, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко также может помочь переходу своего соотечественника в “Милан”.
Добавим, в активе чемпиона мира среди 20-летних 17 поединков нынешнего сезона при 2 голах.