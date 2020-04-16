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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 9058 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 24963 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 43062 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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"Милан" заинтересовался футболистом молодежной сборной Украины

"Милан" заинтересовался футболистом молодежной сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 11206 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Гранд итальянской Серии А ФК "Милан" заинтересовался услугами 21-летнего украинского футболиста Дениса Попова, сообщает УНН со ссылкой на "milannews24".

“Россонери” решили сконцентрироваться на игроке киевского “Динамо” из-за возможного ухода из команды аргентинского защитника Матео Муссакио. Издание также отмечает, что перспективный Маттео Габбиа не может быть единственным подкреплением обороны, особенно в свете недавних травм бразильского центрбека Лео Дуарте.

На сегодняшний день в двух клубах пока не говорят о цифрах, но стоимость трансферного перехода, вероятно, не превысит 15 млн. евро. “Динамо” может вскоре дать “россонери” согласие на первый контакт с агентом игрока.

Примечательно, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко также может помочь переходу своего соотечественника в “Милан”.

Добавим, в активе чемпиона мира среди 20-летних 17 поединков нынешнего сезона при 2 голах.

Украинские Национальные Новости

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