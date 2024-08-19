Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Сегодня, 19 августа, зоозащитники и любители дикой природы во многих странах мира могут присоединиться к событию, которое посвящено человекообразным обезьянам - Международному дню орангутанга (орангутана), пишет УНН.

Орангутанги обитают только на островах Суматра и Борнео. Из-за уничтожения людьми естественной среды обитания орангутангов и браконьерства, эти животные оказались на грани исчезновения. За ХХ век популяция этих человекообразных обезьян сократилась на 50% и более.

Сейчас в дикой природе насчитывается около десяти тысяч суматранских орангутангов, до 20 тысяч калимантанских орангутангов, и всего лишь около 800 особей тапанульских орангутангов.

С 2009 года по инициативе Организации Объединенных Наций 19 августа проводятся мероприятия по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи. Событие основано в честь трагической гибели гуманитарной миссии ООН в Багдаде в 2003 году.

Главная сегодняшнего события - подчеркнуть необходимость гуманитарного сотрудничества государств во время вооруженных конфликтов, глобальных катастроф, природных катаклизмов.

С первых дней полномасштабной российской агрессии Украина начала получать гуманитарную помощь от других государств мира: медикаменты, продукты питания, одежду, транспорт и многое другое. Точное количество и стоимость этой помощи невозможно подсчитать, ведь ее предоставляли не только правительства других стран, но компании и простые люди.

По некоторым подсчетам, по состоянию на середину 2023 года, Украина получила от стран Евросоюза гуманитарной помощи на два миллиарда евро. По данным Минздрава Украины, на начало 2024 года другие страны предоставила нам медицинской гуманитарной помощи на 16 миллиардов гривен.

С 1997 года в Украине 19 августа отмечают День пасечника.

Украина имеет давние традиции пчеловодства. Именно наш земляк Петр Прокопович изобрел рамочный улей, который презентовал в 1814 году.

В этом улье Прокопович впервые выделил рамку в самостоятельную часть пчелиного жилья. Что самое главное, в таком улье можно было извлекать мед, не истребляя дымом пчел, как это практиковалось в те времена.

Полномасштабная российская агрессия негативно повлияла на пчеловодство в Украине. Из-за военных действий уничтожено около 30% медоносных территорий и пчелиных роев.

Украина может потерять до 40% прогнозируемого урожая плодовоовощных культур, ведь не хватает пчел, чтобы опылять растения.

Типичный улей может производить от 13,5 до 45 килограммов меда в год. В среднем, медовая пчела производит 1/12 чайной ложки меда в течение своей жизни.

Для того, чтобы собрать 100 г продукта, пчела пролетает до 46 тысяч километров.

Также сегодня можно отпраздновать Всемирный день фотографии.

В первой половине XIX века французские изобретатели Луи Дагер и Нисефор Ньепс экспериментировали со способами сохранения изображения, полученного через камеру-обскуру. В 1833 году Ньепс умер, а в 1837 году Дагер таки достиг успеха. Однако, ученый потратил все сбережения на эксперименты, поэтому перед права на изобретение правительства Франции.

Термин «фотография» в 1839 году предложила использовать Французская академия наук.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Андрея Стратилата и др.

Андрей был римским военачальником и интересовался христианством. По преданию, накануне одной из битв он молитвой призвал на помощь Иисуса Христа. Войско Андрея победило. После этого он и более 2,5 тысячи его воинов приняли христианство. Это разозлило императора Максимиана. Он приказал схватить Андрея и его воинов. Их долго и жестоко пытали, а затем казнили.

Именины 19 августа празднуют Андрей, Тимофей.