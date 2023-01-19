Meta не будет блокировать контент о полку "Азов"

Детали

“Команда Минцифры обратилась к Meta с запросом пересмотреть политику модерирования контента, чтобы компания не блокировала и не удаляла посты украинских пользователей о войне”, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что недавно Meta разработала и приняла адаптированную политику модерации контента для освещения войны и постепенно это решение начинает действовать.

“Также Meta не будет блокировать страницы „Азовцев“ и контент о полку „Азов“, если он не нарушает стандарты сообщества Meta”, — сообщили в министерстве.

Добавим

Ранее украинцы обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с петицией повлиять на ситуацию с блокировкой в соцсетях.

В конце сентября материнская компания Facebook Meta объявила, что обнаружила и закрыла сети поддельных учетных записей, которые участвовали в тайных операциях влияния из Китая и России.