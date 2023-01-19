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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Meta не будет блокировать контент о полку "Азов"

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что обратилось к руководству компании Meta с просьбой не блокировать в соцсетях контент о полке “Азов”. Об этом министр Михаил Федоров поговорил с президентом по глобальной политике компании Meta Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт во время встречи в Давосе, сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

Meta не будет блокировать контент о полку "Азов"

Детали

“Команда Минцифры обратилась к Meta с запросом пересмотреть политику модерирования контента, чтобы компания не блокировала и не удаляла посты украинских пользователей о войне”, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что недавно Meta разработала и приняла адаптированную политику модерации контента для освещения войны и постепенно это решение начинает действовать.

“Также Meta не будет блокировать страницы „Азовцев“ и контент о полку „Азов“, если он не нарушает стандарты сообщества Meta”, — сообщили в министерстве.

Добавим

Ранее украинцы обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с петицией повлиять на ситуацию с блокировкой в соцсетях.

В конце сентября материнская компания Facebook Meta объявила, что обнаружила и закрыла сети поддельных учетных записей, которые участвовали в тайных операциях влияния из Китая и России.

Украинские Национальные Новости

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