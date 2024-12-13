Мэр Ивано-Франковска сообщил о работе ПВО
Киев • УНН
В направлении Ивано-Франковска зафиксирован запуск ракеты. Мэр города Руслан Марцинкив сообщил о работе систем противовоздушной обороны.
О взрывах в Ивано-Франковской области сообщают местные телеграмм-каналы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности на Прикарпатье, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО, пишет УНН.
Детали
«Ивано-Франковск! В вашем направлении ракета», - сообщили в ПС ВСУ.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщает о работе ППО: «Внимание. Работает ППО».
Ракетная угроза на западе Украины: в ОВА предупредили Закарпатье, Прикарпатье и Львовскую область13 дек. 2024, 06:30 • 4798 просмотров