Почти 50% приехавших в ночной клуб на собственном авто потом садятся за руль в нетрезвом виде - продюсер "Надзвичайне.LIVE"

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Алкоголь, пренебрежение правилами дорожного движения и элементарными правилами безопасности - причины ежедневных трагедий на украинских дорогах. Большинства из них можно было бы избежать, и журналисты ежедневно информируют украинцев об этих трагедиях не для того, чтобы зрители и читатели могли "насладиться" деталями, а для того, чтобы они задумались.

Продюсер информационного проекта на телеканале LIVE - "Надзвичайне.LIVE" - Алексей Павловский - тот, кто уже много лет прилагает усилия для борьбы с преступностью и преступной небрежностью украинцев. Сейчас он в рядах журналистов освещает самые страшные события, происходящие в Украине. Кто-то скажет, что это погоня за популярностью. Алексей Павловский считает, что совершает общественно полезное дело. Почему это так, и как журналисты-чрезвычайники делают мир более безопасным, он рассказал в интервью УНН.

- Алексей Павловский. Один из основателей проекта "Питбуль Киев", Вы были советником офиса реформ экс-главы Национальной полиции Украины при Хатии Деканоидзе, сейчас Вы - продюсер информационного проекта на телеканале LIVE - "Надзвичайне.LIVE". Это все Ваши достижения в профессиональной сфере, или что-то не добавили?

Я возглавлял общественную организацию "Национальная платформа безопасности движения". Она работала с 2016 года, там мы активно воплощали проекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения... Мы внедряли механизмы взаимодействия полиции и общества. Мы создавали чаты в мессенджерах, куда добавляли жителей микрорайонов и сотрудников полиции соответствующих батальонов, в зависимости от района. Таким образом, у киевлян была возможность прямой коммуникации с сотрудниками. Это позволяло, например, быстро задержать "закладчикив" или проверить подозрительных лиц в подъездах. Позже - начали проект "Питбуль Киев", главной целью и задачей которого были рейды по борьбе с нетрезвыми за рулем. Если коротко о проекте: мы с участниками движения на собственных авто ехали под ночные заведения и следили, в каком состоянии водители садятся за руль. Если видели пьяных водителей, сразу информировали об этом полицию. Скажу больше, по моей личной статистике, примерно 50% водителей, которые приехали в ночное заведение, потом все же садились за руль в состоянии алкогольного опьянения. Относительно планов на ближайшее будущее, скажу - не за горами более плодотворное и тесное сотрудничество с правоохранительными органами, но в каком формате - пока секрет.

- Каких реформ, по Вашему мнению, не хватает Украине, которые реально внедрить за короткий срок?

Во-первых, замечу, что любую качественно внедренную реформу невозможно сделать за короткое время. Поэтому реформа полиции в Украине продолжается. Много ценного и фундаментального уже сделано. Достаточно успешные кейсы от МВД - это реформа ГАИ в патрульную полицию, а также создание такой должности, как полицейский офицер общины. Это можно сравнить с шерифами в США. То есть, правоохранитель несет ответственность за безопасность определенной общины. Даже камеры фото/видеофиксации на дорогах, по моему мнению, это тоже успешно выполненная реформа от МВД. Они, кстати, всегда были, но не работали долгое время. Поэтому, вопреки общественному мнению, сказать, что ничего не сделано - нельзя. Любые внедрения - это следствие долгосрочной коллективной работы. Много сделано, много запланировано, процесс продолжается. Есть замечательная китайская мудрость: Путь в тысячу миль начинается с одного шага.

- Что стало толчком для Вас выбрать именно сферу правоохранительных органов, мечта с детства?

В детстве, я, наверное, как большинство мальчишек, мечтал, что буду водителем автобуса, пожарным или водителем такси. И в достаточно молодом возрасте, после окончания университета, толчком к переносу центра внимания стал трагический случай. У меня погиб друг из-за пьяного водителя. Он ехал с другом за рулем автомобиля. В какой-то момент у него зазвонил мобильный телефон, товарищ остановился на обочине, чтобы поговорить. И в этот момент элитное авто на скорости более 150 километров в час въехало в автомобиль моего товарища. Он погиб мгновенно. Пассажира, который был с ним в автомобиле, забрала "скорая" в тяжелом состоянии. А ребята, из-за которых произошло ДТП, пытались убежать. Но им это не дали сделать свидетели происшествия. Как потом установило следствие, ребята ехали из ночного заведения, в котором употребляли спиртное.

- Сейчас Ваш телевизионный проект только набирает обороты. В чем отличие от любых других информационных продуктов с такой же тематикой?

Во-первых, я благодаря своему опыту имею много полезных контактов и связей. Более того, я сторонник взаимодействия со зрителем. Много информации о событиях, фото и видео с места мы получаем от очевидцев. У нас настроена работа штата таким образом, что наши съемочные группы закрывают 24 часа в сутки, патрулируя в городе, а редакторы круглосуточно координируются с нашими партнерами в регионах. Таким образом мы получаем эксклюзивный контент, поскольку пока другие спят - мы работаем. Всегда. И в праздники, и в выходные. А дальше уже - тонкости работы редакции, но это уже конфиденциальная информация. Плюс к этому, мы создаем форматы взаимодействия, сейчас зритель может взять новость из любого источника.

Мы становимся глазами и ушами патрульных, спасателей, показываем, как они работают, и я скажу - это действительно трудно, насколько бы сети не были наполнены гневными комментариями в адрес тех же полицейских - нельзя их презирать. У них на самом деле великая миссия... К сожалению, общество это не ценит. Поэтому для меня основная мотивация - показать обществу механизмы сотрудничества. Что делать, если кто-то стал свидетелем. Как предотвратить распространенные невзгоды - грабежи, махинации, даже пожары и, конечно же, ДТП. Мое утро начинается не с кофе, а с ленты ночных событий в чате. И каждый день одно и то же. Перебегал через 6-8 полос и попал под колеса. Или превысил скорость, машину повело и влетел во встречную машину. И в связи с этим - каждое утро думаешь, я готов в тысячный раз рассказывать зрителям, как уберечь себя - пока оно не отложится.

- Какое событие запомнилось больше всего, поразило?

Если взять с недавнего - помню жуткое ДТП. Я из своих источников получил информацию об аварии. В этот момент был рядом с местом происшествия. Приехал я раньше патрульных. И увидел жуткую картину. В перевернутом и изувеченном автомобиле два человека, парень - водитель - и девушка. Оба кричат от боли и просят о помощи. Выбраться самостоятельно они не могут. Салон автомобиля весь в крови, все разбросано, дым и человеческие крики. Потом, когда приехали медики и спасатели, с помощью специального оборудования достали людей из машины и госпитализировали, я обратил внимание, что в автомобиле было несколько открытых бутылок алкоголя, и для меня все стало понятно. Жаль безответственных людей, которые, скорее всего, останутся инвалидами после тех событий.

- Какова Ваша основная цель в профессии?

Если говорить о стратегических планах, основная цель - это сделать самый популярный телевизионный проект о чрезвычайных происшествиях в Украине. Сейчас у меня активно продолжается масштабная и кропотливая работа, как с редакцией, так и по налаживанию связей. Ну и конечно, есть личные планы, менять наш город и нашу страну. Благодаря технологиям и законодательству сделать жизнь более безопасной. Создать такую систему, чтобы на дорогах не гибли люди, чтобы в спальных районах городов была возможность спокойно прогуливаться вечером в парке, без страха, что кто-то может отобрать мобильный телефон. Сделать общество ответственным и донести, что звонить в полицию, если вы видите правонарушение, - это нормально.