Литва призвала ЕС защитить от Москвы судей, вынесших приговор россиянам по делу о расстреле протеста в 1991 году

“Необходимо создать эффективный механизм защиты граждан ЕС, в том числе Литвы, от необоснованных (юридических) решений третьих стран”, — приводит ее слова пресс-служба ведомства.

Министр сообщила, что решение РФ об уголовном преследовании литовских судей и объявлении их в международный розыск “является политически мотивированным давлением” на Литву. “Мы будем защищать наших должностных лиц и последовательно в Совете ЕС выступать за выработку общих решений по борьбе с такими неправовыми и политически мотивированными ситуациями”, — заявила Добровольска.

Как сообщила 14 декабря официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, участвовавшим в процессе судьям Айноре Мацявичене, Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артурасу Шумскасу заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудного приговора суда о лишении свободы граждан РФ. Следствием приняты, как отметила Петренко, необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых.

27 марта 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда вынесла приговор в отношении более 50 российских граждан, в том числе задержанных на территории Литвы Юрия Меля и Геннадия Иванова. Они признаны виновными в преступлениях против литовского государства и военных преступлениях во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года, когда были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали. Мель был приговорен к семи, Иванов — к четырем годам тюремного заключения.

Также ранее литовский суд отказал смягчить меру пресечения россиянину по делу о расстреле протеста в 1991 году.