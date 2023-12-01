Лига Конференций: луганская "Заря" уступила бельгийскому "Генту" и потеряла шансы на выход в плей-офф
Киев • УНН
Луганская "Заря" программа бельгийскому "Генту" со счетом 4:1 в Лиге Конференций, вылетев из борьбы за выход в плей-офф после группового этапа.
Луганская "Заря" в рамках 5-го тура группового раунда Лиги Конференций разгромно проиграла бельгийскому "Генту" и покинет соревнования после групповой стадии, передает корреспондент УНН.
Детали
В рамках 5-го тура группового раунда Лиги Конференций бельгийский "Гент" встречался с луганской Зарей. Украинский клуб разгромно проиграл со счетом 4:1.
Бельгийцам удалось открыть счет на 20 минуте матча усилиями Малика Фофаны. На 49 минуте украинских защитник "Зари" Арсений Батагов "срезал" мяч в собственные ворота, удвоив преимущество "Гента". Также на 55 и 75 минутах матча Гифт Орбан и Омри Гендельман забили по голу, доведя счет до 4:0.
На 82 минуте Денис Нагнойный забил единственный мяч "Зари" в матче.
По итогам пяти туров, "Заря" занимает 3 место в группе и потеряла все шансы на выход из группы.
Напомним
Украинский "Шахтер" одолел бельгийский "Антверпен" в матче Лиги чемпионов. Как сообщили в ФК, Евровесне 2024 года - быть.
Лига Конференций: луганская "Заря" уступила бельгийскому "Генту" и потеряла шансы на выход в плей-офф
Луганская "Заря" программа бельгийскому "Генту" со счетом 4:1 в Лиге Конференций, вылетев из борьбы за выход в плей-офф после группового этапа.
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