Лига Конференций: луганская "Заря" уступила бельгийскому "Генту" и потеряла шансы на выход в плей-офф

Луганская "Заря" в рамках 5-го тура группового раунда Лиги Конференций разгромно проиграла бельгийскому "Генту" и покинет соревнования после групповой стадии, передает корреспондент УНН.

Детали

В рамках 5-го тура группового раунда Лиги Конференций бельгийский "Гент" встречался с луганской Зарей. Украинский клуб разгромно проиграл со счетом 4:1.

Бельгийцам удалось открыть счет на 20 минуте матча усилиями Малика Фофаны. На 49 минуте украинских защитник "Зари" Арсений Батагов "срезал" мяч в собственные ворота, удвоив преимущество "Гента". Также на 55 и 75 минутах матча Гифт Орбан и Омри Гендельман забили по голу, доведя счет до 4:0.

На 82 минуте Денис Нагнойный забил единственный мяч "Зари" в матче.

По итогам пяти туров, "Заря" занимает 3 место в группе и потеряла все шансы на выход из группы.

Напомним

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