КИУ назвал непродуктивных министров правительства В.Гройсмана
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Наиболее продуктивными министрами правительства Владимир Гройсмана стали министр регионстроя Геннадий Зубко, министр иностранных дел Павел Климкин, министр культуры Евгений Нищук, министр образования Лилия Гриневич и министр обороны Степан Полторак, а наименее - министр экономразвития Степан Кубов и министр соцполитики Андрей Рева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Комитета избирателей Украины.
Отмечается, что законопроекты, разработанные министерствами упомянутых чиновников, зачастую принимает Верховная Рада.
Так, Совет принимает в среднем 50% законопроектов, разработанных МИД, 38% - Минрегионстроя, 33% - Минобразования и Минкультуры, 31% - Минобороны.
Также высокие показатели результативности (51%) у Минфина, который возглавляет Александр Данилюк.
"Однако результативность Минфина скорее связана не с персоной министра, а со статусом министерства. Именно Минфин разрабатывает большинство законопроектов, касающихся государственных расходов, которые активно поддерживает Кабмин", - отметил глава КИУ А.Кошель.
Положительную динамику также демонстрирует Министерство инфраструктуры В.Омеляна. Как правило каждый четвертый законопроект Мининфраструктуры становится законом.
Зато антилидерами рейтинга является министр экономразвития С.Кубив и министр соцполитики А.Рева. Именно эти министерства подали больше всего законопроектов, однако менее 20% из них стали законами. Из 32 законопроектов Министерства экономразвития законами стали только 4, из 40 законопроектов Минсоцполитики - также 4.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддерживает только 18,5% законопроектов, поданных Кабинетом министров.