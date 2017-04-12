КИУ назвал непродуктивных министров правительства В.Гройсмана

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48575 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104373 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160508 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118357 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117637 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113151 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104684 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154689 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КИУ назвал непродуктивных министров правительства В.Гройсмана

КИУ назвал непродуктивных министров правительства В.Гройсмана

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Наиболее продуктивными министрами правительства Владимир Гройсмана стали министр регионстроя Геннадий Зубко, министр иностранных дел Павел Климкин, министр культуры Евгений Нищук, министр образования Лилия Гриневич и министр обороны Степан Полторак, а наименее - министр экономразвития Степан Кубов и министр соцполитики Андрей Рева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Комитета избирателей Украины.

Отмечается, что законопроекты, разработанные министерствами упомянутых чиновников, зачастую принимает Верховная Рада.

Так, Совет принимает в среднем 50% законопроектов, разработанных МИД, 38% - Минрегионстроя, 33% - Минобразования и Минкультуры, 31% - Минобороны.

Также высокие показатели результативности (51%) у Минфина, который возглавляет Александр Данилюк.

"Однако результативность Минфина скорее связана не с персоной министра, а со статусом министерства. Именно Минфин разрабатывает большинство законопроектов, касающихся государственных расходов, которые активно поддерживает Кабмин", - отметил глава КИУ А.Кошель.

Положительную динамику также демонстрирует Министерство инфраструктуры В.Омеляна. Как правило каждый четвертый законопроект Мининфраструктуры становится законом.

Зато антилидерами рейтинга является министр экономразвития С.Кубив и министр соцполитики А.Рева. Именно эти министерства подали больше всего законопроектов, однако менее 20% из них стали законами. Из 32 законопроектов Министерства экономразвития законами стали только 4, из 40 законопроектов Минсоцполитики - также 4.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддерживает только 18,5% законопроектов, поданных Кабинетом министров.

Украинские Национальные Новости

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