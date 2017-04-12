КВУ назвав найменш продуктивних міністрів уряду В.Гройсмана
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Найпродуктивнішими міністрами уряду Володимира Гройсмана стали міністр регіонбуду Геннадій Зубко, міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр культури Євген Нищук, міністр освіти Лілія Гриневич та міністр оборони Степан Полторак, а найменш - міністр економрозвитку Степан Кубів та міністр соцполітики Андрій Рева, передає УНН з посиланням на прес-службу Комітету виборців України.
Зазначається, що законопроекти, розроблені міністерствами згаданих урядовців, найчастіше приймає Верховна Рада.
Так, Рада приймає в середньому 50% законопроектів, розроблених МЗС, 38% — Мінрегіонбуду, 33% — Міносвіти та Мінкультури, 31% — Міноборони.
Також високі показники результативності (51%) у Мінфіну, який очолює О.Данилюк.
“Однак результативність Мінфіну радше пов’язана не із персоною міністра, а із статусом міністерства. Саме Мінфін розробляє більшість законопроектів, що стосуються державних видатків і які активно підтримує Кабмін”, — зазначив голова КВУ О.Кошель.
Позитивну динаміку також демонструє Міністерство інфраструктури В.Омеляна. Як правило кожен четвертий законопроект Мінінфраструктури стає законом.
Натомість, антилідерами рейтингу є міністр економрозвитку С.Кубів та міністр соцполітики А.Рева. Саме ці міністерства подали найбільше законопроектів, однак менше 20% з них стали законами. Із 32 законопроектів Міністерства економрозвитку законами стали лише 4, із 40 законопроектів Мінсоцполітики — також 4.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримує лише 18,5% законопроектів, поданих Кабінетом міністрів.