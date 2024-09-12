Квадробинг - опасность или просто игра: ответ психологов

Психолог Татьяна Татаринцева, комментируя для УНН увлечение детьми новым трендом субкультуры квадробикой, заявила, что это может быть ответ на кризисную ситуацию.

Квадробика - это новый тренд субкультуры, сочетающий физическую активность с имитацией движений и звуков различных животных, как домашних, так и диких. Особенностью квадробики является передвижение на четырех конечностях и выполнение различных трюков: прыжков через препятствия, быстрого бега.

Основу "квадробинга" положил японский спринтер Кеничи Ито, которого в детстве дразнили прозвищем "обезьянка". Тогда бегун решил превратить его в свое преимущество. Он изучал движения обезьян и разработал методику передвижения на четырех конечностях. В 2008 году Кеничи даже установил мировой рекорд Гиннеса.

В Украину также докатилась волна определенной популярности субкультуры квадроберов. Однако люди часто путают субкультуры квадроберов и фури. Последнее происходит от английского слова, означающего пушистый. На самом деле фури появились значительно раньше - во второй половине 20-го века. Их основная особенность - переодевание в костюмы животных из мультфильмов, комиксов и книг. Фури наделены человеческими чертами: мимикой, прямохождением, а также интеллектом. В отличие от квадроберов, фури не занимаются физическими упражнениями, а для многих взрослых это хобби с уклоном в косплей, а не способ привлечь внимание в соцсетях.

Что касается квадробинга, то новую волну популярности он начал приобретать благодаря трендам в приложениях по типу TikTok. Молодое поколение начало грузить ролики, в которых они в костюмах и на четырех конечностях занимаются будничными делами дома или в людных местах.

Психолог Татьяна Татаринцева рассказала, дети какого возраста более склонны к увлечению квадробингом.

"По моим наблюдениям, дети начальной школы. То есть там как раз переход с игровой деятельности на учебную. Если у ребенка идет кризис, нет мотивации к обучению, что делает психика? Психика начинает адаптироваться, потому что очень много напряжения и она начинает деградировать...", - сказала Татаринцева.

Психолог отметила, что есть разные направления квадроберов.

"Как еще рассказывают, что они могут есть еще и корм для животных. Также могут ходить на лоточек. Вы представьте себе, насколько деградирует психика...", - сказала Татаринцева.

Психологи просят родителей не оставаться в стороне. В этом случае советуют обсудить с детьми все в формате равного диалога, а не применять наказание.

"Запрет не поможет. У меня есть положительный случай из моей практики, что девочка приняла решение, что она не будет квадробером. Каким образом? Мы начали с ней разбирать, какие для нее есть плюсы, когда она будет квадробером и какие минусы и определили, что все-таки в человеческом облике у нее больше плюсов и она будет иметь больше друзей и принятия социума", - рассказала Татаринцева.

Кроме круга общения таких же "квадроберов" ребенок может столкнуться с непониманием старших. А среди сверстников представители такой субкультуры могут стать жертвами буллинга.

"... чтобы ребенок не зашел в невроз нужно общаться. И общаться особенно вечером, когда ребенок готов раскрыться и рассказать родителям, что случилось", - сказала Татаринцева.

По словам психолога, животное поведение - это ответ на кризисную ситуацию.

В первую очередь, родители должны объяснить своим детям, как работает общество и что они также являются его частью.

Психолог Оксана Гомель, комментируя ситуации, когда дети, подростки заигрываются и могут переходить границы, - лаять на собак, котов - отметила, что подростки еще ищут себя, не понимают всех рисков и заигрываются. Нужно просто вовремя сказать им "стоп" хотя бы тому человеку, который на улице.

По ее словам, это также может быть для подростков бегством от реальности.

"Общество такое, тем более подростки, оно ищет в себе что-то новое. Подростки вообще хотят быть оригинальными, они не хотят быть как все. Они хотят иметь признание среди сверстников. Потому что деферентная группа для подростков, важная - это сверстники... Поэтому я не вижу какой-то такой проблемы. Если это в меру, как у мальчика, который это придумал, то это буфер, чтобы не страдать от того, что тебя дразнят", - считает Гомель.