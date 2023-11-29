Кулеба не видит недостатка политической воли для поставки Украине обещанного ЕС миллиона боеприпасов, признает технические трудности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит недостатка политической воли в вопросе поставки Украине миллиона обещанных ЕС боеприпасов, но признает, что есть технические вопросы, в которых должны разобраться специалисты. Об этом он сказал журналистам в среду, прибыв на заседание Совета Украина-НАТО в Брюсселе, пишет УНН.

У меня нет причин считать, что Западу не хватает политической воли сделать это, но я имею веские основания полагать, что необходимо сделать много очень технической и профессиональной работы, чтобы достичь результатов в этой сфере, как в случае 1 миллиона артиллерийских снарядов, обещанных Европейским Союзом. Сейчас доставлено около 300 тысяч штук. И когда я смотрю на причины этого, я не вижу недостатка воли, я вижу массу технических вопросов, которые требуют большого внимания и заботы. И я поднимал этот вопрос вчера на каждой встрече в Брюсселе, и я сегодня буду поднимать этот вопрос