Крупнейшая геомагнитная буря повлекла за собой световое шоу во время южного сияния - фото

Впечатляющее южное полярное сияние Аврора Аустралис (Aurora australis) могли увидеть жители Новой Зеландии и юга Австралии после сильной геомагнитной бури на поверхности Солнца.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian и Newshub.

Детали

Жители юга Австралии, а также люди, проживающие в Новой Зеландии в недавние сутки запечатлели момент, когда южное полярное сияние Aurora Australis осветила небо зеленым и красным перед восходом солнца.

Директор музея Отаго и астроном доктор Ян Гриффин, который был свидетелем этого момента, рассказал Newshub, что это был самый мощный шторм примерно за семь лет.

Я проснулся дома около 4 утра и просто посмотрел в окно. Там, где я живу на полуострове Отаго, полярные сияния обычно не видны - объяснил он.

Было известно, что сверкающее зрелище произойдет в ту же ночь, что и полутеневое лунное затмение, которое будет видно по всему миру.

Фотограф Джордан Кантело запечатлел "невероятное" зрелище в Олбани, Западная Австралия, и сказал, что свет был настолько мощным, что его можно было увидеть невооруженным глазом.

Увидеть яркие красные и зеленые цвета было просто феноменально. Меня трясет, просто говоря об этом сейчас - рассказывает Кантело.

Ожидается, что полярное сияние продолжит излучать впечатляющие цвета в течение следующих 12 месяцев.

Что вызывает сияние возле северного и южного полюсов?

Авроры появляются вблизи северного и южного полюсов в виде бореальной и австралийской аврор. Яркие вспышки активности на Солнце напрямую связаны с этими неуловимыми огнями, которые мы видим в ночном небе.

Бури на Солнце, вызывающие такие явления, как выбросы корональной массы и солнечный ветер из корональных дыр, посылают заряженные частицы, мчащиеся через космос.

Поскольку наше Солнце находится на расстоянии 93 млн миль (150 млн км), извержению, которое мы наблюдаем на Солнце, может потребоваться несколько дней, чтобы достичь нашей атмосферы.

Если Земля оказывается на пути потока частиц, магнитное поле и атмосфера нашей планеты реагируют на их воздействие. Когда заряженные частицы с Солнца ударяются об атомы и молекулы в атмосфере Земли, они возбуждают эти атомы, заставляя их светиться.

Напомним

В ноябре 2023 года в нескольких регионах Украины очевидцы наблюдали редкое оптическое явление северного сияния. Его заметили в Киевской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Донецкой областях.