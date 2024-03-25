Крупнейшая геомагнитная буря повлекла за собой световое шоу во время южного сияния - фото

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Сильная геомагнитная буря на Солнце вызвала эффектное проявление южного сияния (Aurora Australis), которое было видно в Новой Зеландии и на юге Австралии: яркие красные и зеленые цвета озаряли небо перед восходом солнца.
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СБУ провела успешные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, сократив экспорт нефтепродуктов на треть и перекрыв ключевой источник поступлений в военный бюджет путина.
Взрыв прогремел в Днепре - СМИ
В Днепре прогремел взрыв, который, по сообщениям Telegram-каналов, был вероятно вызван сбитием разведывательного беспилотника, хотя власти пока ничего не комментируют.
Умеров и Сырский встретились с делегатами Европарламента, говорили о войне с РФ и поддержке Украины
Министр обороны Украины Умеров и Главнокомандующий Сырский встретились с делегацией Европейского парламента в Киеве, обсудив увеличение военной помощи, приоритетные потребности, такие как системы противовоздушной обороны, артиллерия, а также продолжение тренировок для украинских войск. ЕС подтвердил непоколебимую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
В ск рф заявляют, что задержанные якобы назвали заказчиков теракта в "Крокусе"
Четырем исполнителям теракта в "Крокусе" были предъявлены обвинения, они признались и назвали заказчиков и соучастников, что привело к еще трем арестам за предоставление автомобилей, квартир и денег, заявляют в ск рф.
Руководитель Boeing Дэвид Калхун покидает компанию из-за проблем с важным самолетом 737 Max
Генеральный директор Boeing Дэвид Калхун уйдет в отставку в 2024 году из-за проблем с качеством производства самолетов 737 Max.
НГУ показали как бойцы "Азов" уничтожают вражескую технику дронами от UNITED24
Первый видеоотчет показывает беспилотники, приобретенные в рамках операции "Единство-2": новогодние фейерверки уничтожают вражескую технику вместе с десантом с помощью тепловизионной оптики, благодаря средствам, собранным UNITED24, фондом "Вернись живым" и monobank на 5000 беспилотников FPV.
Украина призывает ЕС поставить системы Patriot на фоне российских ракетных ударов
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и другие, способные сбивать баллистические ракеты, для защиты от ежедневных ракетных ударов россии.
В Испании суд отменил решение о блокировке Telegram
Испанский суд отменил свое предыдущее решение о блокировке Telegram, приостановив действие приказа о блокировке до получения отчета полиции с объяснением особенностей сервиса и того, как блокировка может повлиять на его пользователей.
Павел Кириленко под следствием: НАБУ и САП начали расследование о происхождении состояния семьи главы Антимонопольного комитета
САП и НАБУ начали уголовное производство по делу главы АМКУ Павла Кириленко по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации" в связи с расследованием проекта "Схемы".