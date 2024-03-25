Крупнейшая геомагнитная буря повлекла за собой световое шоу во время южного сияния - фото

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  103798 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  108078 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  159497 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  153773 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  153517 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215233 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180951 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176870 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172883 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140473 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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Крупнейшая геомагнитная буря повлекла за собой световое шоу во время южного сияния - фото

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Малыш об атаке на НПЗ рф: СБУ работает над перекрытием "кислорода" путину

Малыш об атаке на НПЗ рф: СБУ работает над перекрытием "кислорода" путину

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Взрыв прогремел в Днепре - СМИ

Взрыв прогремел в Днепре - СМИ

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Умеров и Сырский встретились с делегатами Европарламента, говорили о войне с РФ и поддержке Украины

Умеров и Сырский встретились с делегатами Европарламента, говорили о войне с РФ и поддержке Украины

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В ск рф заявляют, что задержанные якобы назвали заказчиков теракта в "Крокусе"

В ск рф заявляют, что задержанные якобы назвали заказчиков теракта в "Крокусе"

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

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21 марта 2024, 11:56  •  386758 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  346295 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  366413 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  389583 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  480642 просмотра

Крупнейшая геомагнитная буря повлекла за собой световое шоу во время южного сияния - фото

Сильная геомагнитная буря на Солнце вызвала эффектное проявление южного сияния (Aurora Australis), которое было видно в Новой Зеландии и на юге Австралии: яркие красные и зеленые цвета озаряли небо перед восходом солнца.

Новости Мира •   •  9951 просмотра
Крупнейшая геомагнитная буря повлекла за собой световое шоу во время южного сияния - фото

Малыш об атаке на НПЗ рф: СБУ работает над перекрытием "кислорода" путину

СБУ провела успешные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, сократив экспорт нефтепродуктов на треть и перекрыв ключевой источник поступлений в военный бюджет путина.

Война •   •  12828 просмотра
Малыш об атаке на НПЗ рф: СБУ работает над перекрытием "кислорода" путину

Взрыв прогремел в Днепре - СМИ

В Днепре прогремел взрыв, который, по сообщениям Telegram-каналов, был вероятно вызван сбитием разведывательного беспилотника, хотя власти пока ничего не комментируют.

Война •   •  12113 просмотра
Взрыв прогремел в Днепре - СМИ

Умеров и Сырский встретились с делегатами Европарламента, говорили о войне с РФ и поддержке Украины

Министр обороны Украины Умеров и Главнокомандующий Сырский встретились с делегацией Европейского парламента в Киеве, обсудив увеличение военной помощи, приоритетные потребности, такие как системы противовоздушной обороны, артиллерия, а также продолжение тренировок для украинских войск. ЕС подтвердил непоколебимую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Война •   •  13989 просмотра
Умеров и Сырский встретились с делегатами Европарламента, говорили о войне с РФ и поддержке Украины

В ск рф заявляют, что задержанные якобы назвали заказчиков теракта в "Крокусе"

Четырем исполнителям теракта в "Крокусе" были предъявлены обвинения, они признались и назвали заказчиков и соучастников, что привело к еще трем арестам за предоставление автомобилей, квартир и денег, заявляют в ск рф.

политика •   •  14329 просмотра
В ск рф заявляют, что задержанные якобы назвали заказчиков теракта в "Крокусе"

Руководитель Boeing Дэвид Калхун покидает компанию из-за проблем с важным самолетом 737 Max

Генеральный директор Boeing Дэвид Калхун уйдет в отставку в 2024 году из-за проблем с качеством производства самолетов 737 Max.

Новости Мира •   •  13205 просмотра
Руководитель Boeing Дэвид Калхун покидает компанию из-за проблем с важным самолетом 737 Max

НГУ показали как бойцы "Азов" уничтожают вражескую технику дронами от UNITED24

Первый видеоотчет показывает беспилотники, приобретенные в рамках операции "Единство-2": новогодние фейерверки уничтожают вражескую технику вместе с десантом с помощью тепловизионной оптики, благодаря средствам, собранным UNITED24, фондом "Вернись живым" и monobank на 5000 беспилотников FPV.

Война •   •  15830 просмотра
НГУ показали как бойцы "Азов" уничтожают вражескую технику дронами от UNITED24

Украина призывает ЕС поставить системы Patriot на фоне российских ракетных ударов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и другие, способные сбивать баллистические ракеты, для защиты от ежедневных ракетных ударов россии.

Война •   •  18070 просмотра
Украина призывает ЕС поставить системы Patriot на фоне российских ракетных ударов

В Испании суд отменил решение о блокировке Telegram

Испанский суд отменил свое предыдущее решение о блокировке Telegram, приостановив действие приказа о блокировке до получения отчета полиции с объяснением особенностей сервиса и того, как блокировка может повлиять на его пользователей.

Новости Мира •   •  14657 просмотра
В Испании суд отменил решение о блокировке Telegram

Павел Кириленко под следствием: НАБУ и САП начали расследование о происхождении состояния семьи главы Антимонопольного комитета

САП и НАБУ начали уголовное производство по делу главы АМКУ Павла Кириленко по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации" в связи с расследованием проекта "Схемы".

политика •   •  16657 просмотра
Павел Кириленко под следствием: НАБУ и САП начали расследование о происхождении состояния семьи главы Антимонопольного комитета