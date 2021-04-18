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Коронавирусной инфекции в мире заболел уже 141 млн человек

Коронавирусной инфекции в мире заболел уже 141 млн человек

Киев  •  УНН

 • 9512 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерло уже почти 3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 141,300,538 человек, из них выздоровели 119,914,787 человек. Количество умерших возросло до 3,023,813.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (32,372,119), Индия (14,782,461), Бразилия (13,900,134), Франция (5,260,182), Россия (4,693,469), Великобритания (4,385,938), Турция (4,212,645) и Италия (3,857,443).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (580,756), Бразилии (371,889) и Мексике (212,228).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 936 228 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 39 096 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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