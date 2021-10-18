Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 241 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире на коронавирусной инфекцией COVID-19 заболел уже более 241 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 241,471,559 человек, из них выздоровели 218,700,016 человек. Количество умерших возросло до 4,914,092.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (45,792,532), Индия (34,081,049), Бразилия (34,081,049), Великобритания (8,449,165), Россия (7,992,687), Турция (7,654,277), Франция (7,089,052) и Иран (5,784,815).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (744,385), Бразилии (603,199) и Индии (452,156).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 635 170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 60 633 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.