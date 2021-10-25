Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 244 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 инфицировано уже более 244 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 244,427,410 человек, из них выздоровели 221,446,873 человек. Количество умерших возросло до 4,963,752.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (46,312,782), Индия (34,189,484), Бразилия (21,729,763), Великобритания (8,773,674), Россия (8,241,643), Турция (7,851,805), Франция (7,125,868) и Иран (5,860,844).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (756,362), Бразилии (605,682) и Индии (454,743).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 769 405 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 63 872 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.