Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 244 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 244,427,410 человек, из них выздоровели 221,446,873 человек. Количество умерших возросло до 4,963,752.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (46,312,782), Индия (34,189,484), Бразилия (21,729,763), Великобритания (8,773,674), Россия (8,241,643), Турция (7,851,805), Франция (7,125,868) и Иран (5,860,844).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (756,362), Бразилии (605,682) и Индии (454,743).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 769 405 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 63 872 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.