Королевская семья отреагировала на скандальное интервью Гарри и Меган Маркл

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56420 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77411 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111103 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146557 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196454 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193834 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280301 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328876 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157917 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143187 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

3 марта, 18:02 • 26539 просмотра
Зеленский: усиление санкций против россии заставит путина столкнуться с внутренними проблемами

Зеленский: усиление санкций против россии заставит путина столкнуться с внутренними проблемами

3 марта, 18:10 • 17405 просмотра
Мир нужен – как можно скорее: Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку США

Мир нужен – как можно скорее: Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку США

3 марта, 18:33 • 16449 просмотра
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 24042 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 41510 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 328876 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 282043 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 437117 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 403011 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 386152 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107977 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 187031 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 215164 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 195042 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 280302 просмотра
Актуальное
Королевская семья отреагировала на скандальное интервью Гарри и Меган Маркл

Королевская семья отреагировала на скандальное интервью Гарри и Меган Маркл

Киев  •  УНН

 • 19352 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Королевская семья Великобритании обеспокоена темами, которые подняты в интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Цитата

“Вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассмотрены семьей в частном порядке”, — говорится в заявлении.

В заявлении добавлено: “Гарри, Меган и Арчи всегда будут очень любимыми членами семьи”.

Дополнение

Елизавета II отказалась подписывать заявление Букингемского дворца относительно скандального интервью Маркл и Гарри.

Контекст

В воскресном интервью Гарри и Маркл, показанном американским телеканалом CBS, супруга принца упомянула о том, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка. По словам герцогини, мать которой афроамериканка, ее сыну “не хотели давать титул и охрану” в связи с “обеспокоенностью и разговорами о том, насколько темной может быть кожа” ребенка, когда он родится. Бывшая американская актриса также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ, она также назвала себя жертвой “настоящей клеветнической кампании”.

The Times проинформировала на минувшей неделе о том, что до разрыва герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей у Меган Маркл возникали конфликты с подчиненными. Ее бывшие помощники обвинили ее в издевательствах и необоснованных претензиях. В Букингемском дворце пообещали провести расследование в связи с прозвучавшими обвинениями, а представители герцога и герцогини решительно их отвергли, назвав ложными и связав момент появления публикаций со скорым выходом интервью.

Почти половина британцев считает, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл повели себя неподобающе, дав скандальное интервью Опре Уинфри. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник данные исследования, проведенного социологической компанией YouGov.

Среди 2,1 тыс. респондентов 47% считают, что подобное интервью было неуместным, противоположного мнения придерживается лишь 21% опрошенных. Еще 31% участников исследования не смогли определиться с ответом.

29% опрошенных заявили, что сильно (12%) или заметно (17%) симпатизируют Гарри и Меган, ознакомившись с интервью. 56% сказали, что не чувствуют к супругам особой или вообще какой-либо симпатии. При этом 39% опрошенных признались, что в той или иной степени сопереживают британской королевской семье из-за разрыва между Гарри и его родными. 45% не симпатизирует монаршей фамилии в связи со сложившейся ситуацией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы