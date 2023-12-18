Конструкция Крымского моста очень уязвима: Гуменюк рассказала о проблемах россиян с логистикой

Оккупанты не используют Крымский мост для перевозки военных грузов большого масштаба. Об этом заявила пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире канала "Мы Украина", передает УНН.

Детали

"Он (Крымский мост - ред.), в принципе, в состоянии такой легкой "мечтательности", потому что мечтал бы выполнять свои функции, но что-то ему мешает. То погода, то другие штормы. Конструкция очень уязвимая, очень длинная и очень лишняя. Следовательно, использование его в полном масштабе невозможно с технической точки зрения - перевозка военных грузов большого масштаба опасна и они не рискуют этого делать", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что на Крымском мосту время от времени используется железнодорожный путь, но с очень умеренной нагрузкой. Также Гуменюк отметила, что такая ситуация отражается на системах ПВО оккупантов в Крыму, ведь пока не наблюдается поставки систем на территорию полуострова.

Напомним

В Черном море корабельная группировка оккупантов почти свернута из-за постоянных ударов ВСУ. При этом сохраняется опасность ракетных ударов, потому что ракетное вооружение, которое имеют оккупанты, способно преодолевать расстояние по 2,5 тысячи километров.