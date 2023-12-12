Конгрессу необходимо принять дополнительное финансирование для Украины: Байден на встрече с Зеленским
Киев • УНН
Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять дополнительное финансирование для Украины, чтобы оставить путина без "большого рождественского подарка".
Конгрессу необходимо принять дополнительное финансирование для Украины, прежде чем они сделают российскому диктатору большой рождественский подарок. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
"Конгрессу необходимо принять дополнительное финансирование для Украины, прежде чем они прервутся на праздничные каникулы, прежде чем они сделают Путину самый большой рождественский подарок, который только могут ему сделать", - сказал Байден, которого цитирует журналистка Bloomberg News Дженифер Якобс.
Ранее
Президент США Джо Байден во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что подписал соглашение о выделении Киеву 200 млн долларов помощи.
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