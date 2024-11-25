Кому и сколько завтра придется сидеть без света? В ДТЭК показали графики для Киева и трех областей
Киев • УНН
ДТЭК опубликовал расписание отключений электроэнергии для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей. Отключения запланированы на 7:00-10:00 и 14:00-21:00 из-за повреждений от ракетного удара.
В ДТЭК обнародовали графики отключений света на 26 ноября в Киеве и трех областях - Киевской, Одесской и Днепропетровской, передает УНН.
Детали
В компании сообщили, какие группы и насколько будут отключать.
В ДТЭК отметили, что в случае изменений, будут оперативно информировать в телеграмм-канале.
Напомним
Укрэнерго объявило график отключений света на 26 ноября: 7:00-10:00 и 14:00-21:00 и 14:00-21:00. Ограничения связаны с повреждениями от ракетной атаки 17 ноября.