Кому и сколько завтра придется сидеть без света? В ДТЭК показали графики для Киева и трех областей

В ДТЭК обнародовали графики отключений света на 26 ноября в Киеве и трех областях - Киевской, Одесской и Днепропетровской, передает УНН.

Детали

В компании сообщили, какие группы и насколько будут отключать.

В ДТЭК отметили, что в случае изменений, будут оперативно информировать в телеграмм-канале.

Напомним

Укрэнерго объявило график отключений света на 26 ноября: 7:00-10:00 и 14:00-21:00 и 14:00-21:00. Ограничения связаны с повреждениями от ракетной атаки 17 ноября.