Командование объединенных сил ВСУ почтило память погибших защитников Украины

“Мы помним каждого украинского воина, который отдал жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства”, — сказал генерал-лейтенант Наев.

“Склоним голову перед каждым украинским воином, который отдал жизнь, самоотданно защищая нашу землю”, — добавили в пресс-центре.

Напомним, сегодня, 29 августа, чествуют День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

Справка: Стена памяти павших за Украину — стена Михайловского Златоверхого монастыря вдоль улицы Трехсвятительской недалеко Михайловской площади. На ней размещены плоские металлические конструкции с фотографиями и кратким жизнеописанием военнослужащих и представителей украинских силовых структур, украинских добровольцев, волонтеров, которые погибли, защищая Украину во время российско-украинской войны.