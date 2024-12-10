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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество погибших в результате вражеского удара по Запорожью возросло до четырех - ОВА

Количество погибших в результате вражеского удара по Запорожью возросло до четырех - ОВА

Киев  •  УНН

 • 5318 просмотра

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В результате вражеского удара по Запорожью погибли 4 человека, еще 20 получили ранения. 13 пострадавших госпитализированы, среди раненых есть 5-летняя девочка.

В результате удара по Запорожью количество погибших возросло до 4 человек, сейчас известно о 20 раненых. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"К сожалению, увеличилось количество погибших в результате вражеского удара. россияне убили 4 человек", - сообщил Федоров.

Он также отметил, что количество раненых из-за удара россиян по Запорожью возросло до 20.

"13-ро человек в больнице, семеро от госпитализации отказались, среди них и 5-летняя девочка. Ребенку медики оказали помощь на месте", - добавил глава ОГА.

Напомним

Ранее сообщалось, что число погибших в результате удара по Запорожью возросло до 3 человек, спасатели достали тело из-под завалов.

Врачи смогли реанимироватьи одного из пострадавших, которого во время поисковой операции было признано погибшим в результате удара по Запорожью.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
zaporozheЗапорожье