Количество погибших в результате вражеского удара по Запорожью возросло до четырех - ОВА
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Запорожью погибли 4 человека, еще 20 получили ранения. 13 пострадавших госпитализированы, среди раненых есть 5-летняя девочка.
В результате удара по Запорожью количество погибших возросло до 4 человек, сейчас известно о 20 раненых. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"К сожалению, увеличилось количество погибших в результате вражеского удара. россияне убили 4 человек", - сообщил Федоров.
Он также отметил, что количество раненых из-за удара россиян по Запорожью возросло до 20.
"13-ро человек в больнице, семеро от госпитализации отказались, среди них и 5-летняя девочка. Ребенку медики оказали помощь на месте", - добавил глава ОГА.
Напомним
Ранее сообщалось, что число погибших в результате удара по Запорожью возросло до 3 человек, спасатели достали тело из-под завалов.
Врачи смогли реанимироватьи одного из пострадавших, которого во время поисковой операции было признано погибшим в результате удара по Запорожью.